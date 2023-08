Neymar vai jogar hoje? Onde vai passar jogo do Al-Hilal (19/08)

Em dia de possível estreia de Neymar, o jogo do Al-Hilal hoje vai ser contra o Al-Fayha neste sábado, 19 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. O King Fahd International Stadium, em Riade, será o palco do confronto a partir das 15h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Qual canal vai passar o jogo do Al-Hilal hoje

A transmissão do jogo do Al-Hilal hoje contra o Al-Fayha vai ser na Band e no Youtube do GOAT a partir das 15h, horário de Brasília, para todo o país. A Bandeirantes comprou os direitos de transmissão do Campeonato Saudita na temporada e só ela pode passar os jogos.

O Al-Hilal estreou com vitória contra o Abha no meio da semana por 3-1 fora de casa. Com novas contratações como o goleiro Bono, Neymar, Malcom e Koulibaly, o treinador Jorge Jesus vai escalar hoje Al Owais; Al Shahrani, Al Bulayhi, Abdulhamid, Koulibaly; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Al Dawsari, Michael, Al-Hamdan (Neymar); Malcom.

O Al-Fayha vem de vitória contra o Al Khaleej por 3-1, na primeira rodada do Campeonato Saudita. Para buscar a liderança o treinador Grégory Dufrennes vai escalar Stojkovic; Al Qaydhi, Al Shuwaish, Al Rashidi, Al Baqawi, Al Safari; Sakala, Cimirot, Ricardo; Majrashi e Mandash.

Neymar vai jogar hoje no Al-Hilal?

O brasileiro Neymar será apresentado à torcida neste sábado, 19, mas não deve entrar em campo porque, segundo apurações do jornal português A Bola, o atacante ainda se recupera de uma lesão sofrida no início do ano. O publicação informou também que o ele continuará no banco por mais três semanas.

Apesar de não ter data de estreia no novo clube, o brasileiro foi recebido com uma festa no Aeroporto de Riade, na Arábia Saudita, na tarde de sexta-feira, 18 de agosto. Ele viajou em um luxuoso Boeing 747, avaliado em R$ 1 bilhão, propriedade do Príncipe Alwaleed bin Talal, o príncipe da Arábia Saudita. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver Neymar mancando, o que mostra a situação do atacante.

Jogo do Al-Hilal x Al-Fayha

Horário: 15h (de Brasília)

Local: King Fahd International Stadium, em Riade

Onde assistir: BAND e Youtube

