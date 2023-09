Neymar vai jogar hoje? Veja a escalação da Seleção Brasileira completa - 08/09

O craque Neymar está de volta à Seleção Brasileira! Nesta sexta-feira, 8 de setembro, o atacante está disponível para o treinador Fernando Diniz em partida contra a Bolívia, na primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo em Belém, no Mangueirão. Saiba se o craque vai jogar e qual é a situação do jogador.

Neymar vai jogar hoje?

O brasileiro está apto para ser utilizado por Fernando Diniz nesta sexta-feira, contra a Bolívia, porque está recuperado da lesão que o tirou da estreia do Al Hilal, no Campeonato Saudita. Ainda não dá para saber se Neymar vai jogar 90 minutos ou apenas o segundo tempo, tudo dependerá de Diniz.

O treinador Jorge Jesus, do Al Hilal, admitiu em entrevista coletiva que o brasileiro estava machucado quando chegou ao país árabe, criticando a Seleção Brasileira por convocar o jogador nessa situação. Em entrevista coletiva na última quinta-feira, Neymar garantiu que está bem, não 100% fisicamente, mas que pode jogar, sim, na estreia das Eliminatórias.

No duelo contra o Al Ittihad, no Saudita, o craque revelou que seria utilizado, mas que após uma pancada nos treinamentos ele foi cortado pelo próprio técnico Jorge Jesus.

• Neymar marcando de pênalti no treino de hoje, nessa quinta-feira(07). pic.twitter.com/fmwP6qzfQg — Emperor Neymar | Fan Account (@EmpNeymar) September 7, 2023

Quem são os desfalques da Seleção Brasileira?

O treinador Fernando Diniz precisou cortar da convocação principal o goleiro Bento, substituído por Lucas Perri, do Botafogo, e Antony, acusado de agressão pela ex-namorada. Já Vini Júnior está fora do elenco por lesão, sem data para voltar aos gramados.

Diniz esboçou escalações nos treinos e, segundo o GE, a escalação deverá contar com Neymar, Richarlison, Rodrygo e até Casemiro, experiente jogador do Manchester United. No gol, Ederson será o titular ao invés de Alisson.

O treinador terá no banco de reservas Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Joelinton e Raphael Veiga, do Palmeiras.

Provável escalação do Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Como funciona as Eliminatórias da Copa do Mundo?

As Eliminatórias da Copa do Mundo são organizada pela Conmebol, a federação de futebol sul-americano responsável por realizar todos os eventos de futebol no continente. Jogam as Eliminatórias o Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Chile, Uruguai, Venezuela e Equador.

São 18 rodadas em dois turnos, ida e volta, onde cada seleção joga contra o adversário por duas vezes, uma como mandante e depois como visitante. Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante um ponto cada. Ao fim das rodadas, os seis primeiros da tabela vão para a Copa do Mundo de 2026.

O sétimo colocado na classificação vai disputar a repescagem mundial.

