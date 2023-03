Novo cheirinho! Veja os memes da derrota do Flamengo na Recopa 2023

O Independiente del Valle é campeão da Recopa 2023! O time equatoriano venceu o Flamengo nos pênaltis nesta terça-feira, 28 de fevereiro, com o Maracanã lotado. Com mais um vexame do Rubro-Negro na temporada, os torcedores aproveitaram para publicarem memes do Flamengo com brincadeiras, zoações e provocações com o vice-campeonato.

Memes da derrota do Flamengo na Recopa

Com mais um vexame do Flamengo na temporada, os torcedores provocaram os flamenguistas com memes nas redes sociais. O técnico Vitor Pereira, o desempenho do time em campo e o famoso "cheirinho" foram os principais alvos dos adversários.

Vitor Pereira está no comando técnico do Flamengo desde janeiro, mas o seu histórico não é dos melhores. Ele perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, além de ser eliminado na semifinal do Mundial de Clubes e conquistar apenas a medalha de bronze no Marrocos.

A derrota nesta terça-feira na Recopa deve instalar uma crise no Flamengo. Mas para torcedores rivais, o importante mesmo é zoar com imagens, brincadeiras e memes que viralizaram nas redes sociais assim que o último pênalti foi cobrado.

É claro que não poderia faltar a zoação com Vitor Pereira.



O histórico do treinador no comando do Flamengo também virou motivo de piada.

> vice da Supercopa do Brasil

> eliminado pelo al-bilal no mundial

> vice da Recopa Sul-Americana Isto é Flamengo de Vitor Pereira kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/qlOTMcBGBH — SCCP A͞nne (@lindifc) March 1, 2023



Uma das principais piadas sobre o treinador português é o motivo da saída do Corinthians. Até hoje, torcedores do alvinegro brincam com a possibilidade do comandante ter deixado o clube paulista para ficar perto da família, o que nunca foi confirmado.

Agora é sério 😂 DEIXE SUA RISADA PARA O ETERNO VICE pic.twitter.com/JHBOjNk1hs — É o Time do Povo, é o Coringão (@eotimedopovo01) March 1, 2023

flamengo perdendo mais uma final a sogra do vitor pereira nesse exato momento:pic.twitter.com/Mbi2WtDYqo — Isa (@belasep) March 1, 2023

“Flamengo perde mais um título” A sogra do Vitor Pereira: pic.twitter.com/KRJlMEjzea — Piadas NFL (@piadas_nfl) March 1, 2023

A SOGRA PIOROU, GALERA! KKKKK pic.twitter.com/Tg9pPzRZF8 — Humor Esportivo (@humoresportivo) March 1, 2023

É claro que a piada do "cheirinho" não poderia ficar de fora.

ELE TA DE VOLTA

SEGUNDA VEZ NO ANO

O CHEIRINHO VOLTOU pic.twitter.com/QeDOkf2W7P — Pedro Araujo ★彡 (@GloriosoComuna) March 1, 2023

Brincadeiras com o nome do time, "Del Valle", comparando ao suco também caíram nas redes sociais com os memes do Flamengo.

Novo sabor del Valle Flamengo

O puro suco do vice

Cheirinho inconfundível pic.twitter.com/3nG4ZmfelE — Edson Santos (@epdsantos) March 1, 2023

De novo nosso Flamengo ficou no cheirinho, né galera, que coisa pic.twitter.com/2Ob4qBBLTC — tuf tuf porfi porfi (@tuftufporfporf) March 1, 2023

Chupaaaaa Cheirinho kkkkkkkkkkk ahhhhhhhhhhh kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/qAweBrGAZE — Guto Palestra Itália💚🇮🇹 (@gutfera10) March 1, 2023

PARABÉNS, FLAMENGO, PELO VICE CAMPEONATO DA RECOPA SULAMERICANA

🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃👃🤣👃🤣👃🤣🤣👃🤣👃🤣🤣🤣🤣👃🤣🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃🤣🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃🤣🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃🤣🤣👃🤣👃🤣🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃🤣👃 pic.twitter.com/Vx5JNyKNpr — Porco do Futuro 𓃟 (@PorcoDoFuturo) March 1, 2023

Kkkkkkkkkkkkkkkkkk

Flabuceta meu vice, seu vice, nosso vice pic.twitter.com/rRY2gKEPm6 — 🏆11🏆4🏆3 (@Copeiro17) March 1, 2023

Como foi a final da Recopa 2023?

Com o Maracanã lotado, Flamengo e Independiente del Valle disputaram o jogo de volta na final da Recopa. De um lado, o campeão da Libertadores e do outro o atual vencedor da Sul Americana.

O primeiro tempo foi total do Flamengo. Com pressão total, o time brasileiro foi para cima do adversário em busca do gol e consequentemente da virada. O Rubro-Negro teve diversas oportunidades, mas a bola parecia não querer entrar. O Del Valle, por outro lado, preferiu se fechar na defesa.

No segundo tempo, poucas chances do Flamengo. Com uma postura diferente, o elenco carioca não conseguiu criar jogadas e pouco finalizou. Nos acréscimos, o meia Arrascaeta conseguiu empatar o jogo no agregado e levar a partida para a prorrogação.

O primeiro e segundo tempo de prorrogação mostraram dois times cansados fisicamente. O Flamengo até tentou encontrar espaço e ampliar o placar, mas esbarrava em um Independiente muito bem colocado na parte de trás.

Nos pênaltis, por 5 a 4, os equatorianos levaram a melhor e conquistaram o primeiro título.

Vitor Pereira vai ficar no Flamengo?

Com três vexames seguidos na temporada, a dúvida que fica é se o treinador Vítor Pereira vai permanecer no comando técnico do Flamengo.

Parte da torcida pede a demissão do treinador português. No momento, não há notícias ou informações de que o comandante vá deixar o trabalho no Rio de Janeiro.

Vítor Pereira perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, foi eliminado pelo Al Hilal no Mundial de Clubes e agora perdeu a Recopa.

