Flamengo sofre vexame e Independiente del Valle é campeão Recopa 2023

Flamengo e Independiente del Valle disputaram a partida de volta nesta terça-feira, 28 de fevereiro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

O Independiente del Valle é campeão da Recopa Sul Americana 2023! Nos pênaltis, o elenco equatoriano venceu o Flamengo por 5 a 4 (1x0 no placar normal) nesta terça-feira, 28 de fevereiro, com o Maracanã lotado na final da Recopa, conquistando o título inédito do torneio. Confira os gols e como foi a partida de volta.

A Recopa reúne o campeão da Libertadores, o Flamengo, e o vencedor da Sul Americana, o Independiente del Valle, em uma disputa de dois jogos pelo título de melhor elenco do continente.

O time do Independiente del Valle, comandado pelo técnico Martín Anselmi, foi para campo nesta terça com: Ramírez; García, Schunke, Carabajal; Fernándz, Faravelli, Pellerano, Caicedo; Alcivar, Sornoza e Díaz.

Como foi a final da Recopa 2023?

O Independiente del Valle conquistou seu 1º título da Recopa após um jogo acirrado contra os brasileiros no Maracanã lotado de flamenguistas apaixonados.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA RECOPA

Noite de chuva no Rio de Janeiro. No Estádio do Maracanã, arquibancadas lotadas com torcedores preparados para cantar durante toda a partida em apoio ao Flamengo. O show da torcida deu o gás necessário para os jogadores.

Só deu Flamengo em todo o primeiro tempo. O Rubro-Negro foi claramente superior, mas não conseguiu balançar as redes do Del Valle. Enquanto isso, os visitantes pareciam mais interessados em segurar a vantagem do primeiro jogo.

Os anfitriões trocaram passes no início de jogo. Com a bola, o time carioca fez de tudo para chegar ao ataque dos equatorianos, mas nada parecia dar certo. A partir dos 13 minutos o Flamengo reagiu em campo e passou a dominar o campo de ataque dos adversários.

Pedro cabeceou na área, mas o goleiro Ramírez defendeu. Aos 16, o artilheiro do Flamengo finalmente acertou as redes do Independiente del Valle, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Confira o gol anulado.



Após o gol anulado, o Flamengo ganhou ainda mais energia e vontade de brigar pelo resultado. Aos 20 minutos, uma jogada inacreditável fez a torcida gritar mais alto. Um emaranhado na área fez o coração do flamenguista palpitar depois que Thiago Maia acabou travado. Gabigol tentou pegar a bola, mas Caicedo impediu o atacante do Fla.

O Flamengo, no mesmo minuto, pediu pênalti por possível toque no braço de Caicedo. Após a análise do VAR, nada marcado.

A única chance do Del Valle no jogo saiu aos 28 minutos. Em falta para cobrar, Alcívar mandou nas mãos do goleiro Santos, que pouco trabalhou no primeiro tempo.

A partir dos 30 minutos a final pegou fogo. Arrascaeta cobrou a falta, Thiago Maia acertou em cheio a trave. No minuto seguinte, foi a vez de Ayrton Lucas. O lateral foi lançado por Everton Ribeiro na área, mas não teve sucesso ao mandar uma bomba no travessão.

Pressão total do Flamengo na reta final. Acréscimos e o Rubro-Negrou ainda aparecia na área em busca do primeiro gol na decisão da Recopa. Varela teve a chance do jogo, mas o goleiro Ramírez defendeu com o pé no cantinho do gol.

Arrasca, para fechar o primeiro tempo, quase marcou de cabeça aos 52. A bola foi para fora e os jogadores foram para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA RECOPA

O segundo tempo começou com uma intensidade bem abaixo a do primeiro tempo. Logo de cara, o Flamengo foi para cima e tentou buscar espaços para pressionar os adversários. O del Valle, por outro lado, fez questão de fechar a defesa e realizar uma marcação efetiva para não deixar os brasileiros jogarem.

Diferente do primeiro tempo, os anfitriões demoraram para encontrara a jogada perfeita. O Rubro-Negro conseguia sufocar os equatorianos até aqui,

O Del Valle teve a boa tentativa aos 24. Em chute de fora da área, Sornoza mandou a bola para as mãos do goleiro Santos.

O técnico Vitor Pereira optou por mudanças no segundo tempo. Tirou Vidal para colocar Everton Cebolinha, e tirou Thiago Maia para a entrada de Gerson, com o objetivo de movimentar o meio de campo.

Por mais que conseguisse trabalhar muito bem a bola, o Flamengo não conseguiu levar perigo até a defesa dos equatorianos. O time do Rubro-Negro não parecia o mesmo do primeiro tempo.

O jogo entrou na reta final. Aos 39 minutos, Matheusinho, que deixou o banco, teve bom chute na área mas o goleiro Ramírez defendeu. O time da casa ficou no campo de ataque, mas não conseguiu completar nenhuma jogada de ataque.

Seis minutos de acréscimos. Tudo ou nada para o Mengo. David Luiz teve boa chance de abrir o placar na final da Recopa. De cabeça, o zagueiro mandou a bola por cima do gol.

No finalzinho, Arrascaeta surpreendeu: o meia uruguaio conseguiu encaçapar a gol. O jogo seguiu para a prorrogação.

Confira o gol do empate no placar agregado.

PRORROGAÇÃO

Depois de grandes emoções no finalzinho do segundo tempo, a partida seguiu para a prorrogação. Nos primeiros quinze minutos, pouco mudou. O primeiro tempo trouxe um Flamengo trabalhando a bola, mas sem boas chances de virar o placar.

O Del Valle sequer apareceu. Não conseguiu levar perigo até o goleiro Santos, e preferiu ficar recuado. Everton Cebolinha e Arrascaeta foram os melhores do primeiro tempo, mas sem gols.

No segundo tempo da prorrogação, o Flamengo continuou a pressão no campo de ataque. Cebolinha mandou a bola para a área após o escanteio, mas o goleiro Ramírez afastou.

O Rubro-Negro até buscou, mas nenhum dos chutes foi certeiro. Matheus Gonçalves teve a melhor chance aos 11 minutos, mas a bola foi para fora. Sem mudanças, o árbitro decretou o fim da prorrogação.

PÊNALTIS NA FINAL DA RECOPA 2023

Sem mudanças na prorrogação, a final da Recopa trouxe a disputa de pênaltis para definir o campeão.

Arrascaeta assumiu a responsabilidade e foi o primeiro a bater. O goleiro Ramírez brilhou e defendeu o chute do uruguaio. Faravelli foi o primeiro a cobrar para o Del Valle e acertou as redes. 1 a 0 para o time do Equador.

David Luiz foi o segundo a cobrar e acertou o gol. Hoyos fez o segundo para o del Valle.

Na terceira cobrança, Everton Cebolinha fez o gol. Previtali também fez. 3 a 2 para os visitantes.

Com confiança, Gerson cobrou e garantiu a quarta cobrança. O goleiro Schunke também fez. 4 a 3 para o Independiente del Valle.

Gabigol foi o quinto do Flamengo a bater. O atacante bateu no canto e fez o gol. Landázuri fez também o quinto e, com o placar de 5 a 4 , o Independiente del Valle é campeão da Recopa 2023.

Vitor Pereira no Flamengo

Vitor Pereira foi contratado pelo Flamengo no fim do ano passado. Desde que chegou ao clube, acumula três vexames em decisões. Em janeiro, o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Depois, perdeu a semifinal para o Al Hilal no Mundial de Clubes e, agora, foi derrotado pelo Independiente del Valle na final da Recopa.

O treinador português nunca venceu um torneio no Brasil. Ele está em terras brasileiras desde 2022, quando foi contratado para assumir o Corinthians. Em São Paulo, VP também não teve sorte.

Vitor Pereira começou a carreira de técnico no Porto, de Portugal, como treinador adjunto em 2010, promovido para técnico no ano seguinte. Depois, ele passou pelo Al Ahli, Olympiacos, Fenerbahce, 1860 Munique, Shanghai, Corinthians e então o Flamengo.

Em sua carreira, VP tem nove títulos: dois títulos do Campeonato Português, um do Campeonato da Grécia, duas Supertaça de Portugal, uma Supercopa da China, o Campeonato Chinês, a Taça da Grécia e agora a Recopa.

Campeões da Recopa

Com quatro títulos, o Boca Juniors é o maior campeão da Recopa Sul Americana. O time conquistou a taça nos anos de 1990, 2005, 2006 e 2008.

O River Plate se mantém em segundo lugar com três taças, enquanto o São Paulo, Internacional, LDU e o Grêmio seguem na terceira posição com dois títulos cada.

Boca Juniors – 4 títulos (1990, 2005, 2006 e 2008)

River Plate – 3 títulos (2015, 2016 e 2019)

São Paulo – 2 títulos (1993 e 1994)

Internacional – 2 títulos (2007 e 2011)

Grêmio – 2 títulos (1996 e 2018)

LDU – 2 títulos (2009 e 2010)

Olimpia (Paraguai) – 2 títulos (1991 e 2003)

Defensa y Justicia - 1 título (2021)

Flamengo – 1 título (2020)

Independiente – 1 título (1995)

Cruzeiro – 1 título (1998)

Vélez Sarsfield – 1 título (1997)

Atlético Nacional – 1 título (2017)

Palmeiras - 1 título (2022)

Nacional (URU) – 1 título (1989)

Colo Colo – 1 título (1992)

Cienciano – 1 título (2004)

Santos – 1 título (2012)

Corinthians – 1 título (2013)

Atlético MG – 1 título (2014)

Independiente del Valle (2023)

Premiação da Recopa 2023

O campão da Recopa Sul Americana vai ganhar R$ 9,4 milhões, além da taça dourada e do título de vencedor da edição no torneio de futebol.

O vice-campeão vai faturar R$ 4,7 milhões, premiação entregue pela Conmebol como forma de recompensa por disputar a competição.

Os valores são consideravelmente maiores do que os da edição passada. O Palmeiras ficou com 8 milhões de reais, enquanto o Athletico faturou R$ 4,1 milhões.

