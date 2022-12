O Brasil pode ser eliminado hoje da Copa se perder para a Croácia ou não?

Entenda o cenário do Brasil na Copa do Mundo do Catar com o duelo nesta sexta-feira, 9 de dezembro, contra a Croácia

Brasil e Croácia se enfrentam na primeira partida das quartas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 9. A seleção brasileira chega na disputa após golear a Coreia por 4 x 1 – mas, o Brasil pode ser eliminado hoje da Copa se perder hoje?

Brasil pode ser eliminado hoje?

Se perder para a Croácia nesta sexta-feira, o Brasil é eliminado hoje da Copa do Mundo do Catar. É mata-mata, apenas o vencedor segue na competição enquanto o perdedor volta para a casa mais cedo.

A fase de grupos, disputada em pontos corridos por três rodadas, terminou na última semana. Com o fim da primeira etapa, todas as fases a partir de agora são jogadas em eliminatória. Se o Brasil perder, está fora da Copa do Mundo do Catar.

Na primeira rodada do grupo G, a Seleção Brasileira venceu a Sérvia com dois gols de Richarlison. Na segunda, ganhou da Suíça enquanto na terceira foi derrotada por Camarões. Nas oitavas de final, o Brasil superou a Coreia do Sul com extrema facilidade.

Como passou em primeiro lugar no grupo, o Brasil está do lado A da chave, o que significa que só poderá jogar com os adversários do outro lado na final.

Quem o Brasil vai pegar na semifinal?

Se avançar até a semifinal da Copa do Mundo, o Brasil vai pegar a Argentina ou Holanda na semifinal.

Tudo dependerá do resultado do jogo entre as duas seleções também nesta sexta, às 16h, horário de Brasília. O vencedor vai jogar contra o Brasil na próxima terça-feira, 13 de dezembro, às 16h (horário de Brasília).

As três seleções estão no mesmo lado da chave, o que significa que apenas uma delas vai chegar até a grande final do dia 18 de dezembro, marcada para o Estádio Lusail, no Catar.

Brasil na Copa do Mundo

Os brasileiros já ergueram o troféu da Copa do Mundo em cinco ocasiões e estão a caminho de erguer o sexto no Catar. A Seleção conquistou uma vantagem de quatro gols sobre a Coreia do Sul em apenas 36 minutos nas oitavas de final e terminou com uma vitória por 4 a 1 com gols de Vinicius Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá para levá-los às quartas de final.

Na Copa do Mundo de 2022 até agora, o Brasil perdeu apenas uma vez , uma derrota por 1 a 0 na fase de grupos para Camarões. Na verdade, essa foi a primeira derrota nos últimos 19 jogos internacionais.

Embora esta seja a sétima vez que chega às quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil não esquecerá sua história recente nesta fase. Em três das últimas quatro competições, o Brasil foi eliminado nas quartas de final em 2006, 2010 e 2018. Essas derrotas foram contra França, Holanda e Bélgica. Desta vez, porém, eles jogam contra a Croácia, time que venceu nas últimas quatro partidas. Eles estarão prontos para sair da queda nas quartas de final na sexta-feira.

O Brasil tem alguns jogadores lesionados. Felizmente, Neymar está de volta após se recuperar de uma lesão no tornozelo e parecia em forma no jogo contra a Coreia do Sul. O mesmo vale para Danilo. No entanto, Gabriel Jesus e Alex Relles não jogarão o resto da Copa do Mundo depois de sofrerem lesões no último jogo da fase de grupos contra Camarões. Alex Sandro pode estar saudável para jogar depois de perder as oitavas de final devido a uma lesão no quadril.

Leia também:

Jogos do Brasil na Copa do Mundo

Datas das quartas de final na Copa do Mundo 2022

Quando é escanteio, tiro de meta e mais: um guia para quem está assistindo a Copa de 2022