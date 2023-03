O sorteio da Libertadores 2023 vai passar na Globo hoje?

O sorteio da Libertadores define nesta segunda-feira, 27 de março, todos os oito grupos de quatro da primeira fase da competição. O evento da Conmebol será em Luque, no Paraguai, e vai começar às 21h (horário de Brasília). Diferente do que muitos pensam, a Globo não vai transmitir o sorteio hoje.

A Rede Globo adquiriu os direitos de imagens da Libertadores, mas isso não significa que transmitirá o sorteio no canal aberto nesta segunda.

Como assistir o sorteio da Libertadores 2023?

Sem transmissão da Globo, o sorteio da Libertadores vai passar na ESPN 4 e nas plataformas GE, Paramount+, Star Plus e no SBT Sports no Youtube.

Para todo o Brasil, o canal da ESPN vai exibir o sorteio nesta segunda-feira com exclusividade. Porém, só está disponível em operadoras de TV por assinatura

O mesmo acontece com o serviço de streaming do Star Plus e Paramount+, sintonizadas apenas por assinantes. Dá para assistir no site de cada um deles ou em aplicativos para celular, tablet ou até na smartv, se o aparelho for compatível.

O site do GE e o canal SBT Sports no Youtube vão transmitir de graça o sorteio da Libertadores. Porém, só dá para ver na internet.

Como funciona o sorteio?

Trinta e dois clubes de futebol participam do sorteio da Libertadores nesta segunda-feira. Eles são divididos em quatro potes de acordo com as suas posições no Ranking da Conmebol, ou seja, os melhores colocados ficam no primeiro pote e assim por diante.

O apresentador sorteia os nomes do pote 1 para formar os cabeças de chave. Depois vem o sorteio dos outros três potes para determinar cada um dos oito grupos de quatro cada. A única regra é que clubes do mesmo país não podem se enfrentar, com exceção se for da fase preliminar.

POTE 1 Libertadores 2023

Flamengo, River Plate (Argentina), Palmeiras, Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguai), Athletico-PR Independiente del Valle (Equador) e Olimpia (Paraguai).

POTE 2 Libertadores 2023

Libertad (Paraguai), Atlético Nacional (Colômbia), Internacional, Corinthians, Fluminense, Racing (Argentina), Barcelona de Guayaquil (Equador) e Colo-Colo (Chile).

POTE 3 Libertadores 2023

Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Melgar (Peru), Argentinos Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), Metropolitanos (Venezuela), Aucas (Equador) e Monagas (Venezuela).

POTE 4 Libertadores 2023

Liverpool (Uruguai), Deportivo Pereira (Colômbia), Ñublense (Chile), Patronato (Argentina), Atlético MG, Cerro Porteño (Paraguai), Sporting Cristal (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia).

Qual é a premiação da Libertadores 2023?

Com aumento considerável, a premiação vai pagar 21% a mais em todas as etapas da competição comparado com a edição passada. O total é de US$ 207,8 milhões (o mesmo que R$ 1,09 bilhão).

A novidade é também o prêmio de R$ 1,57 milhão para cada vitória na fase de grupos, ou seja, os times vão faturar muito mais mesmo que sejam eliminados na primeira fase.

Fase de grupos: R$ 15,7 milhões + R$ 1,57 milhão

Oitavas de final: R$ 6,6 milhões

Quartas de final: R$ 8,9 milhões

Semifinal: R$ 12,1 milhões

Vice-campeão: R$ 36,7 milhões

Campeão: R$ 94,5 milhões

