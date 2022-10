Que canal vai passar a Bola de Ouro 2022 hoje ao vivo

Nesta segunda-feira, a revista France Football promove a cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2022 no Théâtre du Chatelet, em Paris, para coroar o melhor e a melhor jogadora do mundo. Com início às 15h30 (Horário de Brasília), saiba em que canal vai passar a Bola de Ouro 2022 ao vivo.

Que canal vai passar a Bola de Ouro 2022 hoje?

A grande festa da Bola de Ouro 2022 hoje terá transmissão dos canais SporTV e ESPN, na TV fechada para todo o Brasil às 15h30 (Horário de Brasília), ou seja, apenas em operadoras de TV como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

Se você não tem os canais em sua programação, entre em contato com a sua operadora para adquirir ambos os pacotes.

Para quem não tem a TV fechada ou prefere assistir pelo celular, pode acompanhar através da plataforma Star +, do grupo Disney, ou no GloboPlay, streaming da Globo, disponíveis por assinatura no site oficial ou nos aplicativos para celular, tablet, computador ou smartv.

As emissoras retransmitem a cerimônia nos aplicativos para assinantes.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Théâtre du Chatelet, em Paris, na França

TV: SporTV e ESPN

Online: Star + e GloboPlay

Quem são os candidatos aos prêmios no Bola de Ouro?

A premiação entrega o troféu dourado ao melhor jogador e a jogadora, assim como o melhor jogador jovem e melhor goleiro da temporada 2022 nesta segunda-feira.

A maior categoria é sem dúvidas a de melhor jogador. Trinta atletas são selecionados, mas, ao longo da tarde de segunda, a France Football publica nas redes sociais as colocações em que cada jogador ficou na votação, do 30º até o 4º lugar. Os três melhores serão divulgados apenas na cerimônia em Paris.

Este ano, Lionel Messi ficou fora, assim como Neymar. Porém, Vini Junior, Fabinho e Casemiro são os brasileiros que concorrem ao troféu.

Na categoria masculina, Benzema, Vini Junior, Mbappé e Salah são os favoritos. Já na feminina, Alexia Putellas, do Barcelona, e Beth Mead, do Arsenal, são as favoritas.

Para ficar por dentro, confira todos os candidatos no prêmio Bola de Ouro 2022.

MELHOR JOGADOR

Trent Alexander-Arnold (ING, Liverpool)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid)

Joao Cancelo (POR, Manchester City)

Casemiro (BRA, Real Madrid)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United)

Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City)

Luis Díaz (COL, Liverpool)

Fabinho (BRA, Liverpool)

Phil Foden (ING, Manchester City)

Erling Haaland (NOR, Manchester City)

Sébastien Haller (HOL, Borussia Dortmund)

Harry Kane (ING, Tottenham)

Joshua Kimmich (ALE, Bayern Munich)

Rafael Leão (POR, Milan)

Robert Lewandowski (POL, FC Barcelona)

Riyad Mahrez (ALG, Manchester City)

Mike Maignan (FRA, Milan)

Sadio Mané (SEN, Bayern Munich)

Kylian Mbappé (FRA, Paris-SG)

Luka Modric (CRO, Real Madrid)

Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig)

Darwin Nuñez (URU, Liverpool)

Antonio Rudiger (ALE, Real Madrid)

Mohamed Salah (EGI, Liverpool)

Bernardo Silva (POR, Manchester City)

Son Heung-min (COR, Tottenham)

Virgil Van Dijk (HOL, Liverpool)

Vini Jr. (BRA, Real Madrid)

Dusan Vlahovic (SER, Juventus)

MELHOR JOGADORA

Ada Hegerberg (NOR, Lyon)

Aitana Bonmati (ESP, Barcelona)

Alex Morgan (EUA, San Diego Wave)

Alexandra Popp (ALE, Wolfsburg)

Alexia Putellas (ESP, Barcelona)

Asisat Oshoala (NIG, Barcelona)

Beth Mead (ING, Arsenal)

Catarina Macario (EUA, Lyon)

Christiane Endler (CHI, Lyon)

Fridolina Rolfo (ALE, Barcelona)

Kadidiatou Diani (FRA, PSG)

Lena Oberdörf (ALE, Wolfsburg)

Lucy Bronze (ING, Barcelona)

Marie-Antoinette Katoto (FRA, PSG)

Millie Bright (ING, Chelsea)

Sam Kerr (AUS, Chelsea)

Selma Bacha (FRA, Lyon)

Trinity Rodman (EUA, Washington Spirit)

Vivianne Miedema (HOL, Arsenal)

Wendie Renard (FRA, Lyon)

MELHOR JOGADOR JOVEM (Troféu Kopa)

Karim Adeyemi (ALE, Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (ING, Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (FRA, Real Madrid)

Gavi (ESP, Barcelona)

Ryan Gravenberch (HOL, Bayern de Munique)

Nuno Mendes (POR, PSG)

Jamal Musiala (ALE, Bayern de Munique)

Joško Gvardiol (CRO, RB Leipzig)

Bukayo Saka (ING, Arsenal)

Florian Writs (ALE, Bayer Leverkusen)

MELHOR GOLEIRO (Troféu Yachine)

Yassine Bounou (MAR, Sevilla)

Alisson Becker (BRA, Liverpool)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)

Ederson (BRA, Manchester City)

Mike Maignan (FRA, Milan)

Edouard Mendy (SEN, Chelsea)

Manuel Neuer (ALE, Bayern de Munique)

Jan Oblak (ESL, Atlético de Madrid)

Kevin Trapp (ALE, Eintracht Frankfurt)

Hugo Lloris (FRA, Tottenham)

Quem são os vencedores da Bola de Ouro?

Com sete troféus, o maior vencedor do prêmio Bola de Ouro é Lionel Messi. O argentino consagrou-se o melhor jogador do mundo no futebol nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.

Atual campeão, Messi não foi indicado ao troféu já que não teve uma temporada exemplar no PSG. Em agosto de 2021, o ídolo argentino decidiu trocar o Barcelona pelo clube parisiense e, desde então, vem tendo problemas para manter o seu antigo desempenho em campo.

Também já conquistaram a Bola de Ouro atletas como Cristiano Ronaldo, Modric, Paolo Rossi, Cannavaro, Michel Platini, Ronaldinho e Kaká.

Confira todos os vencedores da Bola de Ouro na história.

1956 – Stanley Matthews

1957 – Di Stéfano

1958 – Raymond Kopa

1959 – Di Stéfano

1960 – Luis Suárez

1961 – Sivori

1962 – Josef Masopust

1963 – Yashin

1964 – Denis Law

1965 – Eusébio

1966 – Bobby Charlton

1967 – Flórián Albert

1968 – George Best

1969 – Gianni Rivera

1970 – Gerd Muller

1971 – Johan Cruijff

1972 – Beckenbauer

1973 – Johan Cruijff

1974 – Johan Cruijff

1975 – Oleg Blokhin

1976 – Beckenbauer

1977 – Allan Simonsen

1978 – Kevin Keegan

1979 – Kevin Keegan

1980 – Rummenigge

1981 – Rummenigge

1982 – Paolo Rossi

1983 – Michel Platini

1984 – Michel Platini

1985 – Michel Platini

1986 – Igor Belanov

1987 – Ruud Gullit

1988 – Van Basten

1989 – Van Basten

1990 – Matthaus

1991 – Jean-Pierre Pain

1992 – Van Basten

1993 – Baggio

1994 – Stoichkov

1995 – Weah

1996 – Sammer

1997 – Ronaldo

1998 – Zidane

1999 – Rivaldo

2000 – Figo

2001 – Owen

2002 – Ronaldo

2003 – Nedved

2004 – Shevchenko

2005 – Ronaldinho

2006 – Cannavaro

2007 – Kaká

2008 – Cristiano Ronaldo

2009 – Messi

2010 – Messi

2011 – Messi

2012 – Messi

2013 – Cristiano Ronaldo

2014 – Cristiano Ronaldo

2015 – Messi

2016 – Cristiano Ronaldo

2017 – Cristiano Ronaldo

2018 – Modric

2019 – Messi

2021 – Messi

