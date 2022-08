Onde assistir Almería x Real Madrid hoje online e horário (14/08)

Equipes disputam a primeira rodada do Campeonato Espanhol neste domingo

Valendo três pontos na primeira rodada do Campeonato Espanhol, Almería e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 14 de agosto, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio de los Juegos Mediterráneos. Mas onde assistir Almería x Real Madrid hoje online? Confira a seguir como funciona o streaming.

Onde assistir Almería x Real Madrid hoje online

O jogo do Almería e Real Madrid hoje terá transmissão do Star +, a partir das cinco da tarde, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio de los Juegos Mediterráneos.

Sem transmissão pela TV, o torcedor deve acessar o serviço de streaming para acompanhar todos os lances do jogo entre Almería e Real Madrid, disponível para todos os usuários neste domingo.

A plataforma pode ser encontrada no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV. Para tornar-se membro, os valores vão de R$32,90 até R$55,90 pelo site (www.starplus.com).

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de los Juegos Mediterráneos, em Almería.

Escalações do jogo do Almería x Real Madrid hoje

O elenco do Almería não está completo para o jogo deste domingo. Juanjo e Ivan Martos estão lesionados e são desfalques neste início de temporada.

Com exceção dos dois, o elenco dos anfitriões deve estar completo.

Escalação do Almería: Rubio; Akieme, Babic, Ely, Pozo; Samu, Hoz, Ramazani, Robertone, Portillo; Sadiz.

Carlo Ancelotti ainda não tem Rodrygo, que segue lesionado e não aparece na lista de convocação de jogadores para o confronto deste domingo.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Militão, Carvajal, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Benzema e Vini Jr.

Como funciona o Campeonato Espanhol em 2022?

Vinte equipes disputam o Campeonato Espanhol na temporada. Com 38 rodadas, a La Liga, como é chamada a principal competição do futebol espanhol no cenário esportivo, é dividida em dois turnos.

Disputado em pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para os dois times. Em caso de empate para definir a posição do time, o saldo de gols é utilizado como critério pela liga.

Na parte de cima, o primeiro colocado com mais pontos é declarado campeão espanhol. Já os quatro primeiros vão para a Champions do ano que vem. O 5º colocado joga a Liga Europa e o 6º vai para a Conference League.

A primeira rodada começou no fim de semana. Confira os resultados e jogos da primeira fase do Campeonato Espanhol.

Osasuna 2 x 1 Sevilla

Celta de Vigo 2 x 2 Espanyol

Real Valladolid 0 x 3 Villarreal

Barcelona 0 x 0 Rayo Vallecano

Cádiz x Real Sociedad – 12h30

Valencia x Gironia – 14h30

Almería x Real Madrid – 17h

Athletic Bilbao x Mallorca – Segunda-feira, 15/08 às 12h30

Getafe x Atlético de Madrid – Segunda-feira, 15/08 às 14h30

Betis x Elche – Segunda-feira, 15/08 às 16h30

