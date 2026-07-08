Onde vai passar o jogo do Flamengo x Lausanne e escalações

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Lausanne e escalações

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (8) para mais um compromisso da intertemporada em Portugal. O adversário será o Lausanne-Sport, da Suíça, em amistoso marcado para as 16h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Algarve.

Onde assistir Flamengo x Lausanne

O jogo Flamengo x Lausanne-Sport terá transmissão ao vivo da ge tv, sportv, Premiere e Band. A bola rola às 16h30, no horário de Brasília.

O duelo marca o reencontro entre os finalistas da Libertadores de 2019, vencida pelo Flamengo em Lima, no Peru. Desta vez, porém, o confronto tem caráter preparatório. O rubro-negro aproveita a pausa no calendário para ajustar o elenco antes da retomada da temporada no segundo semestre.

Confira a programação do Rubro-Negro

08/07: Flamengo x Lausanne

11/07: Flamengo x Benfica

12/07: Retorno da delegação ao Brasil

Escalação

Leonardo Jardim segue sem contar com vários nomes importantes. Arrascaeta, Varela, De la Cruz, Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo, Lucas Paquetá, Plata e Carrascal não estão disponíveis para a intertemporada. Léo Ortiz também é baixa por lesão na coxa.

Com isso, o Flamengo deve ter uma formação alternativa, mesclando jogadores do elenco principal e jovens observados pela comissão técnica.

Provável escalação do Flamengo: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Saúl e Luiz Araújo (Lorran); Wallace Yan, Cebolinha e Bruno Henrique.

O Lausanne-Sport também deve ir a campo com força de preparação para a temporada europeia. A principal mudança está no banco, já que Luka Elsner inicia seu trabalho no clube suíço.

Provável escalação do Lausanne-Sport: Kario Letica; Brandon Soppy, Karim Sow, Ngonzo e Morgan Poaty; Mollet, Jamie Roche e Oliver Custodio; Alban Ajdini, Lekweiry e Omar Janneh.

