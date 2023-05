Onde assistir Benfica hoje x Portimonense: horário da Português (13/05)

Saiba como assistir ao jogo do Benfica hoje. Foto: Reprodução Isabel Cutileiro e João Paulo Trindade / SL Benfica

Enquanto o Benfica ocupa a liderança em busca do título português, o Portimonense quer uma melhor colocação

O Benfica visita o Portimonense, no Estádio Municipal de Portimão, neste sábado, 13 de maio, para disputar a partida da 32ª rodada do Campeonato Português. O jogo do Benfica hoje começa às 14h (horário de Brasília) e tem transmissão ao vivo para todo o país.

O time de Lisboa continua na liderança com 80 pontos, quatro de vantagem com o segundo colocado, o Porto. O elenco do Benfica venceu os três últimos confrontos e agora vai buscar o quaro triunfo seguido.

Do lado do Portimonense, o clube ocupa a 13ª posição com 34 pontos, mas não tem chances de ser rebaixado já que possui vantagem de onze pontos contra o primeiro colocado da zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Benfica hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Benfica hoje no Star Plus, streaming da ESPN, neste sábado ao vivo para todos os estados do Brasil.

Nenhuma emissora de televisão vai exibir o duelo entre Portimonense e Benfica no Campeonato Português. O serviço de streaming é o único que vai transmitir a partida no sábado.

É preciso ser cliente da plataforma para ver o jogo do Benfica hoje. Acesse o site (www.starplus.com), faça o cadastro e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Portimão

Onde assistir: Star Plus

Do que o Benfica precisa para ser campeão?

Líder do Campeonato Português com 80 pontos, o Benfica tem que ganhar os próximos três jogos para ser campeão na temporada. O time de Lisboa tem quatro pontos de diferença com o segundo colocado, Porto.

Se por acaso o Benfica perder o jogo da rodada neste sábado, aí terá que torcer por tropeços dos rivais Porto e Braga também. O Glorioso só depende dele mesmo, já que tem a vantagem na pontuação.

Faltam apenas três rodadas para acabar o campeonato. O Benfica vai enfrentar o Portimonens fora de casa neste sábado, depois o Sporting fora e o Santa Clara em casa. O time busca o 38º título da história. Relembre quem são os maiores campeões do Campeonato Português aqui.

Escalações de Portimonense x Benfica

O duelo deste sábado é extremamente importante para o Benfica. O técnico Roger Schmidt não poderá contar com Julian Draxler, em recuperação no departamento médico.

Do lado dos anfitriões não há nenhuma baixa.

Portimonense: Nakamura; Relvas, Alemão, Pedrão, Ji-Soo, Moufi; Júnior, Maurício, Carlinhos; Seck e Róchez.

Benfica: Vlachodimos; Aursnes, Otamendi, Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho, Rafa; David Neres, João Mário e Gona

Campeonato Português: jogos da 32ª rodada

Nove partidas serão disputadas neste fim de semana pela 32ª rodada do Campeonato Português.

12 de maio, sexta-feira:

Gil Vicente 0 x 0 Boavista

13 de maio, sábado:

Chaves x Paços de Ferreira - 11h30

Vizela x Famalicão - 11h30

Portimonense x Benfica - 14h

Sporting x Marítimo - 16h30

14 de maio, domingo:

Rio Ave x Vitória SC - 11h30

Braga x Santa Clara - 14h

Porto x Casa Pia - 16h30

15 de maio, segunda-feira:

Estoril x Arouca - 16h15

