Onde assistir Boavista x Nova Iguaçu ao vivo hoje no Carioca (04/03/23)

Pela penúltima rodada do Campeonato Carioca, as equipes de Boavista e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado, 04 de março, no Estádio Eucyzão, em Saquarema. A bola vai rolar às 19h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Os anfitriões ocupam a lanterna com apenas dois pontos, enquanto os visitantes estão em 8º lugar com dez pontos.

Assistir o jogo do Boavista x Nova Iguaçu hoje

O jogo do Boavista e Nova Iguaçu hoje vai passar ao vivo no canal BandSports, sem transmissão na TV aberta. O canal está disponível em todo o Brasil somente nas operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Vivo e a Oi.

Entre em contato com o seu operador para ter a emissora na programação.

CLARO: 75 e 575

SKY: 210 e 610

OI: 168 e 114

VIVO: 575, 463 e 878

BLU TV: 347

Como funciona o Campeonato Carioca?

A primeira fase do Campeonato Carioca é a Taça Guanabara, disputada em onze rodadas. Depois, vem a semifinal da Taça Rio e o Campeonato Carioca.

O primeiro colocado da Taça Guanabara será o campeão do pequeno torneio, além dos quatro primeiros que vão para a disputa da semifinal do Campeonato Carioca, onde o chaveamento é o seguinte: 1º colocado joga diante do 4º e o 2º lugar enfrenta o 3º da classificação.

Do quinto ao oitavo lugar se classificam para a semifinal da Taça Rio, torneio que também vale taça.

