Onde assistir Corinthians feminino hoje no Paulistão (25/05/2023)

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians feminino recebe o Ska Brasil nesta quinta-feira, 25 de maio, na Arena Barueri, em Barueri, às 19h (Horário de Brasília). Descubra onde assistir e todos os detalhes da partida de futebol feminino no texto.

O Corinthians ocupa a 5ª posição com sete pontos enquanto o Ska aparece em 9º lugar com três.

Como assistir jogo do Corinthians feminino hoje

A partida entre Corinthians feminino e Ska Brasil será transmitida no SporTV e GloboPlay nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil.

Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo de futebol feminino hoje. O torcedor precisa ter o canal SporTV na programação da TV paga para assistir ao vivo.

Quem não tem a televisão fechada mas é assinante GloboPlay pode ver a retransmissão da emissora na própria plataforma.

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Barueri

Escalações de Corinthians x Ska Brasil

Durante o início da competição na temporada, cada ponto é importante para as equipes. É por isso que Corinthians feminino e o Ska Brasil feminino vão escalar as principais jogadoras do plantel para o duelo desta quinta-feira.

Corinthians: Mary Camilo; Paulinha, Mariza, Andressa, Isabela; Ju Ferreira, Carol Nogueira, Vic Albuquerque, Fernanda; Jaquline e Millene.

Ska Brasil: Angélica; Ana Clara, Bianca, Jhoelyn Sabrine, Mariana; Nicole Silva, Kelly Cristina, Gabriela, Julia; Laryssa e Isabely.

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Em quinto lugar com sete pontos, o Corinthians coleciona duas vitórias e um empate até aqui no Paulistão, desempenho regular e que ainda não perdeu no início da competição. Para buscar a parte de cima da tabela, as jogadoras do Timão prometem um bom jogo nesta quinta-feira.

Do outro lado, o Ska Brasil está em nono lugar com três pontos, somando apenas uma vitória e duas derrotas na competição feminina do Paulistão. A vitória nesta quinta pode colocar o elenco próximo da parte de cima e, consequentemente, da zona de classificação.

Anote aí o nosso próximo compromisso, Fiel! Lembrando que os ingressos para a partida diante do Ska Brasil já estão disponíveis pelo site https://t.co/j2AXwiqdRa pic.twitter.com/lSV9Ut3PYO — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 21, 2023

