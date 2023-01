Onde assistir Democrata x Democrata SL ao vivo no Mineiro - 23/01/23

Equipes disputam a primeira rodada do Campeonato Mineiro nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo

Para fechar a primeira rodada do Campeonato Mineiro, as equipes de Democrata x Democrata SL protagonizam o clássico nesta segunda-feira, 23 de janeiro, diretamente do Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares. A bola vai rolar a partir das 20h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde vai passar Democrata x Democrata SL hoje

O jogo entre Democrata x Democrata SL hoje tem transmissão na TV FMF às 20h30, horário de Brasília.

Sem transmissão em canais de televisão, o torcedor mineiro só pode acompanhar ao embate entre os times nesta segunda-feira através do Youtube, através do canal da TV FMF no NSports de graça e ao vivo.

As imagens serão exibidas pela plataforma de vídeos. O torcedor só precisa acessar o canal no horário e acompanhar pelo navegador ou aplicativo nos dispositivos móveis como celular, smartv ou tablets.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares

TV: Sem transmissão

Online: TV da Federação Mineira de Futebol (TV FMF)

Quem vai apitar o clássico hoje?

O árbitro Wanderson Alves de Souza é quem vai apitar o clássico Democrata x Democrata SL nesta segunda-feira, pela rodada do Campeonato Mineiro.

Os assistentes vão ser Douglas Almeida e Emílio Junio Nascimento Santos. O quarto árbitro designado foi Andreza Helena de Siqueira.

O analista de campo designado pela Federação Mineira de Futebol foi Rogério Pereira. No VAR, árbitro de vídeo, estará Leonardo Rotondo e Helen Aparecida.

Quais equipes vão disputar o torneio estadual

São doze os participantes do Campeonato Mineiro em 2023: Atlético Mineiro, Cruzeiro, América MG, Athletic Club, Pouso Alegre, Villa Nova, Caldense, Democrata SL, Patrocinense, Democrata GV, Tombense e Ipatinga.

As equipes são divididas em três grupos (A, B e C) de quatro cada, onde os clubes de um grupo jogarão contra todos os participantes dos outros grupos na primeira fase em turno único.

Primeira rodada do Campeonato Mineiro

Além do clássico entre Democrata x Democrata SL, confira os resultados e outros jogos da primeira rodada do Campeonato Mineiro na nova temporada.

SÁBADO, 21/01:

Athletic 3 x 1 Tombense

Atlético MG 2 x 1 Caldense

Patrocinense 1 x 2 Cruzeiro

DOMINGO, 22/01:

Villa Nova x Ipatinga - Adiado

Pouso Alegre x América MG

SEGUNDA-FEIRA, 23/01:

Democrata x Democrata SL - 20h30

