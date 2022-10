Onde assistir Elche x Getafe ao vivo na La Liga e horário - 31/10

Nesta segunda-feira, as equipes de Elche x Getafe disputam a décima segunda rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Manuel Martínez Valero. A bola vai rolar às 17h (Horário de Brasília), onde ambas as equipes tentam escapar da zona de rebaixamento na competição.

Com transmissão ao vivo por todo o país, confira onde assistir a partida do futebol espanhol.

Onde assistir Elche x Getafe hoje ao vivo

O jogo do Elche x Getafe hoje será transmitida no Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o aplicativo do Star +, plataforma de streaming por assinatura.

Dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível. Acesse www.starplus.com para encontrar o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Martínez Valero

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Como vem Elche x Getafe no jogo de hoje?

O Elche busca nesta segunda-feira a sua primeira vitória no Campeonato Espanhol. Lanterna da tabela com apenas 4 pontos, o elenco soma quatro empates e sete derrotas neste início de temporada do futebol e, por isso, terá o duelo em casa para tentar garantir a vantagem.

Entretanto, mesmo se vencer hoje, não deixa a última colocação.

Álamo não pode jogar no confronto porque está lesionado.

Provável escalação do Elche: Badia; Verdú, Roco, Bigas; Clerc, Collado, Mascarell, Guti, Palacios; Boyé e Milla.

O Getafe também segue em situação de risco no Campeonato Espanhol. Em décimo sétimo lugar com 10 pontos, o time coleciona duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas no total de 11 gols marcados e 19 sofridos. Mesmo fora de casa, é o favorito a levar para o seu estádio os três pontos.

El Haddadi segue lesionado e fora do plantel.

Provável escalação do Getafe: Soria; Mitrovic, Duarte, Dakonam; Juan Iglesias, Maksimovic, Milla, Aleña, Anglieri; Unal e Mayoral.

Resultados da rodada no Campeonato Espanhol

O jogo entre Elche e Getafe encerra a décima segunda rodada do Campeonato Espanhol. Até aqui, nove partidas foram disputadas na competição, com vitória do Barcelona e o tropeço do Atlético de Madrid e Real Madrid.

Confira todos os resultados da rodada.

MaMallorca 1 x 1 Espanyol

Almería 3 x 1 Celta de Vigo

Cádiz 3 x 2 Atlético de Madrid

Sevilla 0 x 1 Rayo Vallecano

Valencia 0 x 1 Barcelona

Osasuna 2 x 0 Real Valladolid

Real Madrid 1 x 1 Girona

Athletic Bilbao 1 x 0 Villarreal

Real Sociedad 0 x 2 Betis

