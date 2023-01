Seleções estreiam no Campeonato Sul-Americano de futebol nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo

Onde assistir Equador x Chile sub 20 hoje e horário ao vivo – 20/01/23

Mesmo sem grande favoritismo na disputa ao título da temporada, as seleções de Equador x Chile sub 20 disputam a primeira rodada da fase de grupos no Campeonato Sul-Americano da categoria nesta sexta-feira, 20 de janeiro. A competição é realizada na Colômbia.

O jogo entre as seleções começa às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Coloso de Palmaseca. Dez equipes disputam a competição sul-americana nesta temporada, onde quatro vagas para o Mundial em maio e junho deste ano estão em jogo.

Transmissão jogo do Equador x Chile sub 20 hoje ao vivo

O SporTV e o GloboPlay vão transmitir o jogo do Equador x Chile sub 20 a partir das 21h30, horário de Brasília, nesta sexta-feira ao vivo para todos os estados do Brasil.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Quem não tem a emissora na programação deve entrar em contato com a empresa para adquirir. O Campeonato Sul Americano na categoria Não tem transmissão na TV aberta.

Para quem prefere assistir no celular ou computador é só sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming que retransmite as imagens do canal em sua plataforma.

Como assistir no GloboPlay?

A partida entre Equador x Chile também pode ser acompanhada pelo GloboPlay, plataforma da Globo disponível somente para quem é assinante.

O streaming está disponível para computador através do site (www.globoplay.globo.com), ou aplicativo para celular, tablet e smartv. O torcedor só precisa sintonizar através da sua conta com email e a senha.

Basta acessar a plataforma, encontrar as opções "Ao vivo" e escolher a transmissão do canal SporTV. Quem é assinante da TV paga pode assistir também no Canais Globo de graça e ao vivo.

Para se tornar assinante da GloboPlay basta acessar o site e escolher o pacote que deseja.

Escalações do jogo de hoje:

As equipes devem manter a escalação titular dos últimos jogos.

Provável escalação do Equador: Napa; Valencia, Mina, Herrera, Córdova; Delgado, Sánchez, Mercado; Kinger, Minda e Cuero.

Provável escalação do Chile: Giller; Vásquez, Flamengo, Pino, Marcelo Morales; Castillo, Fuentealba, Lucas Assadi; Joan Cruz, Guajardo e Conelli

Campeões do Sul-Americano sub 20

O Equador venceu a edição do Campeonato Sul-Americano em 2019 na categoria, enquanto o Chile busca o seu primeiro triunfo na competição. O Brasil é o maior campeão, com 11 títulos. Já o Uruguai vem em segundo lugar com 8 conquistas.

Confira os maiores campeões a seguir.

Brasil - 11 títulos

Uruguai - 8 títulos

Argentina - 5 títulos

Colômbia - 3 títulos

Paraguai - 1 título

Equador - 1 título

