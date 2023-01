Onde assistir jogo do Brasil sub-20 hoje e horário (19/01/23)

A Seleção Brasileira sub 20 estreia nesta quinta-feira no Campeonato Sul-Americano da categoria. Contra o Peru, o elenco disputa a primeira rodada do grupo A na competição. O jogo do Brasil vai começar às 19h (Horário de Brasília) na Colômbia, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Saiba onde assistir e todos os detalhes da partida.

Onde vai passar o jogo do Brasil sub-20 hoje ao vivo

O jogo do Brasil sub 20 hoje vai passar no SporTV e GloboPlay às 19h, horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal SporTV transmite com exclusividade a estreia da Seleção Brasileira no torneio Sul-Americano da categoria. Somente assinantes podem acompanhar o embate.

Outra opção é assistir no GloboPlay, plataforma de streaming também para quem é membro. Dá para ter acesso no site pelo computador ou até mesmo no aplicativo pelo celular, tablet e smartv.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem se atentar à diferença de horários, com a transmissão começando às 18h, horário local.

Como vem a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira é a grande favorita no torneio sul-americano. Jogando na Colômbia, a equipe terá cinco desafios na primeira fase da temporada.

Sob o comando do treinador Ramon Menezes, 23 jogadores foram convocados. Eles treinaram durante a semana no Estádio Municipal de Yumbo, cidade próxima a Cali onde será o jogo desta quinta-feira.

No último sábado, o elenco disputou um amistoso contra o Volta Redonda com vitória por 4 a 0.

O Campeonato Sul-Americano é importante porque as quatro primeiras seleções vão para o Mundial sub 20, marcado para 20 de maio até 11 de junho de 2023.

Provável escalação do Brasil hoje: Mycael; Kaiki, André, Roberto, Patryck; Andrey, Marlon Gomes, Guilherme Biro; Luis Guilherme, Pedrinho e Vitor Roque.

Quando tem jogo do Brasil sub-20 em 2023?

Confira a agenda de confrontos do Brasil no Campeonato Sul-Americano durante a primeira fase.

PRIMEIRA RODADA:

Peru x Brasil - Quinta-feira, 19/01 às 19h

Estádio Pascual Guerrero

TERCEIRA RODADA:

Argentina x Brasil - Segunda-feira, 23/01 àS 21h30

Estádio Pascual Guerrero

QUARTA RODADA:

Brasil x Colômbia - Quarta-feira, 25/01 às 21h30

Estádio Pascual Guerrero

QUINTA RODADA:

Brasil x Paraguai - Sexta-feira, 27/01 às 21h30

Estádio Pascual Guerrero

