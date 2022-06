Onde assistir Finlândia x Bósnia ao vivo, horário e palpite Liga das Nações

Neste sábado, 4 de junho, a bola vai rolar entre as seleções de Finlândia e Bósnia a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, no país nórdico. O confronto é válido pela primeira rodada da liga B entre a Liga das Nações, com transmissão ao vivo. A seguir, descubra onde assistir Finlândia x Bósnia hoje.

Onde assistir Finlândia x Bósnia ao vivo na TV?

O jogo entre Finlândia x Bósnia hoje pode ser assistido ao vivo no SporTV, a partir da uma da tarde (horário de Brasília).

Com transmissão em todo o Brasil, o confronto das seleções pela Liga das Nações da UEFA será exibido pelo SporTV somente em operadoras de TV por assinatura. Verifique se você possui o canal em sua programação para curtir todos os lances do duelo.

Outra opção é o Globo Play, streaming da TV Globo, disponível apenas aos assinantes.

Informações do jogo da Finlândia x Bósnia hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Helsinque, em Helsinque, na Finlândia

Arbitragem: Nicholas Walsh

Onde assistir: SporTV

Retrospecto de Finlândia x Bósnia

O último encontro das equipes de Finlândia e Bósnia aconteceu em 13 de novembro de 2021, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA, pela primeira fase na UEFA.

Com o resultado de 3 x 1, a seleção da Finlândia levou a melhor com gols de Forss, Robin Lod e Daniel. Do outro lado, Menalo descontou para os bósnios.

Finlândia e Bósnia na Liga das Nações 2022

A Finlândia não conseguiu se classificar para a Copa do Catar na temporada passada. Por isso, vê o torneio da UEFA como forma de recompensar o torcedor e garantir bons resultados. Terminou em segundo lugar no grupo 4 pela Liga B, mantendo-se na segunda divisão.

Do outro lado, a Bósnia acabou rebaixada depois de ser derrotada pela Itália, Holanda e Polônia, grandes adversárias. Por isso, vê como o seu principal objetivo no jogo deste sábado garantir a vitória e quem sabe retornar até a elite da Liga das Nações.

Escalação da Finlândia: Lukas Hradecky; Leo Valisanen, Jere Uronen, Robert Ivanov, Nikolai; Santeri, Glen Kamara, Lucas, Robin Lod; Joel e Puukki. Técnico: Markku Kanerva

Escalação da Bósnia: Ibrahim; Anel, Sinisa, Sead Kolasinac, Eldar Civic; Muhamed Besic, Pjanic, Amer Gojak; Krunic, Stevanovic e Dzeko. Técnico: Ivaylo Petev

Palpite Finlândia x Bósnia

O confronto entre as seleções promete ser equilibrado dentro de campo. Porém, os finlandeses vão contar com o apoio dos torcedores em sua casa e, certamente, pode ser uma pequena vantagem.

A Finlândia tem bons jogadores no ataque com Pukki e Joel, mas os bósnios também se garantem com Dzeko, jogador principal da Inter de Milão, dando a certeza de muitos gols na partida.

O empate pode ser o resultado. Apenas duas posições separam as equipes no ranking da FIFA.