Onde assistir Fortaleza x Atlético BA e horário na Copa do Nordeste 22/03

Fortaleza e Atlético BA se enfrentam nesta terça-feira (22), a partir das 21h35, pelo jogo das quartas de final da Copa do Nordeste em 2022, na Arena Castelão, em Fortaleza. Dessa maneira, confira os detalhes da transmissão e onde assistir Fortaleza x Atlético BA.

Em partida única, se o empate persistir ao fim do tempo regular a disputa de pênaltis será iniciada em até 10 minutos após o apito do árbitro.

Onde assistir Fortaleza x Atlético BA

O jogo entre Fortaleza e Atlético BA hoje será transmitido no SBT, Tik Tok e PPV do Nordeste FC, a partir das 21h35, pelo horário de Brasília.

A emissora do SBT vai transmitir a partida para os estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão de graça e ao vivo. Além disso, o aplicativo do Tik Tok, disponível para Android e iOS, também dispõe da transmissão hoje.

Por fim, a a plataforma do Nordeste FC está disponível para assinatura no site oficial (www.nordestefc.com.br) e aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Escalação de Fortaleza e Atlético BA

Classificado em primeiro lugar no grupo A da Copa do Nordeste, o Fortaleza entra em campo nesta terça-feira como o grande favorito da competição. Com 16 pontos, contabilizou na primeira fase quatro vitórias e quatro empates, ou seja, ainda não perdeu no torneio e, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, quer permanecer assim.

Provável Fortaleza: Max, Tinga, Marcelo Benevenuto, Ceballos, Zé Welison, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim, Yago Pikachu, Romarinho e Renato Kayzer

Enquanto isso, o Atlético de Alagoinhas vai buscar o resultado nesta edição custe o que custar. Também no grupo A, o elenco se despediu em quarto lugar com 11 pontos, ou seja, marcou três triunfos, dois empates e três jogos perdidos na campanha. Mesmo jogando fora de casa, o time da Bahia promete fazer bonito em campo.

Provável Atlético BA: Fábio Lima, Paulinho, Iran, Bremer, Lucas Alisson, Matheus Leal, Leandro, Dionísio, Miller, Thiaguinho e Jerry

Relembre no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo do Fortaleza.

Chaveamento da Copa do Nordeste 2022

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu todos os confrontos da Copa do Nordeste na última semana, com o fim da primeira fase da competição. Agora, os torcedores já conhecem cada um dos jogos que pintam o cenário da temporada.

Além disso, o caminho até a semifinal também está definido. O vencedor das quartas de final 1 enfrentará o ganhador das quartas 2, enquanto o ganhador da 3 visitará o ganhador das quartas 4. Os mandos de campo nas semis serão dados aos times melhor classificados na primeira fase.

Confira a seguir como as semis poderão ser: