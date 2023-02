Equipes disputam a rodada do Campeonato Cearense nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, com transmissão ao vivo

Onde assistir o jogo do Fortaleza x Atlético CE hoje no Cearense 2023

Onde assistir o jogo do Fortaleza x Atlético CE hoje no Cearense 2023

Pela quarta rodada do Campeonato Cearense, o jogo do Fortaleza vai ser contra o Atlético Cearense nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. Com início às 20h45 (Horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza com transmissão ao vivo.

O pay-per-view Nosso Futebol e o DAZN vão transmitir o jogo do Fortaleza hoje.

Como assistir jogo do Fortaleza hoje ao vivo

Sem qualquer tipo de transmissão na TV aberta, o pay-per-view Nosso Futebol é o grande responsável por exibir a partida nesta quarta-feira para todo o Brasil ao vivo.

O pacote de canais só está disponível nas operadoras da Sky, Claro e a DirecTV GO. O torcedor deve pagar o valor extra para obter a programação dos campeonatos estaduais e a Copa do Nordeste.

Na Sky, a mensalidade é de R$ 44,90, enquanto na Claro o valor fica em R$ 19,90. Na DirecTV GO, o valor fica em R$ 14,90 com o pacote de jogos dos torneios.

Também dá para assistir na DAZN, plataforma de streaming para assinantes. O produto está disponível no site (www.dazn.com) e também nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

Perguntas frequentes de como assistir futebol no DAZN

Como usar o DAZN de graça?

A plataforma DAZN não é de graça. O torcedor precisa ser assinante para acompanhar todos os jogos.

Qual o valor da mensalidade do DAZN?

A mensalidade da DAZN é de R$ 34,90 por mês.

LEIA: Timão quebra tabu de 5 anos: resultado do São Paulo e Corinthians no Paulistão

Quarta rodada do Campeonato Cearense

Além do jogo do Fortaleza hoje, outros embates serão realizados na semana pela quarta rodada do Campeonato Cearense.

Terça-feira, 31/01:

Ferroviário 1 x 1 Ceará

Maracanã 1 x 1 Iguatu

Quarta-feira, 01/02:

Caucaia x Guarani de Juazeiro - 20h

Fortaleza x Atlético CE - 20h45

Sábado, 04/02:

Pacajus x Barbalha - 18h30

Você também vai gostar de ler:

O que Wallace do Vôlei falou do Lula? Veja a polêmica