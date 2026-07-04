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Onde assistir Grêmio x Chapecoense hoje ao vivo pelo amistoso de intertemporada

Grêmio e Chapecoense medem forças em amistoso neste sábado;

Escrito por Anny Malagolini

Em meio à paralisação do calendário por causa da Copa do Mundo, Grêmio e Chapecoense entram em campo neste sábado (4), às 19h (horário de Brasília), para um amistoso de intertemporada. O confronto será realizado fora dos domínios das duas equipes: o palco do duelo será o Estádio Gigante do Norte, localizado em Sinop, Mato Grosso

Onde assistir Grêmio x Chapecoense ao vivo

Os torcedores que quiserem acompanhar a partida de preparação terão opções gratuitas na internet. O jogo terá transmissão ao vivo e com imagens de forma online pelos canais Gaúcha Esportes e GrêmioTV, ambos no YouTube.

Este será o segundo teste do Tricolor Gaúcho durante a pausa do Mundial. No último fim de semana, a equipe comandada pelo técnico Luís Castro venceu o Cascavel por 2 a 1, de virada. Para o duelo em Mato Grosso, o comandante deve promover os retornos de Villasanti, Braithwaite e Luis Eduardo, que não atuaram no compromisso anterior. O atacante Amuzu também deve retomar seu posto entre os titulares.

  • Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Nardoni e Mec; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.
  • Desfalques: Marlon (departamento médico); Tetê e Tiaguinho (poupados pela comissão técnica).

Para o Verdão do Oeste, o confronto marca o primeiro amistoso neste período sem jogos oficiais. O técnico Rafael Lacerda, que assumiu o clube recentemente e esteve à beira do gramado apenas nas finais da Copa Sul-Sudeste, teve duas semanas cheias de treinamentos para moldar o time. Este será o primeiro grande teste do treinador diante de um adversário da Série A.

  • Provável escalação da Chapecoense: Anderson; Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Bruno Matias, João Vitor (ou Balieiro) e Max; Ênio, Marcinho e Bolasie.
  • Desfalques: Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Victor Caetano e Rafael Carvalheira (lesionados); Camilo (ausente por restrições contratuais).

Após o apito final em Sinop, o Grêmio ainda terá mais um amistoso na agenda, diante do Cruzeiro, no próximo domingo. Já a Chapecoense viaja até o Paraná para enfrentar o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, no dia 10 de julho.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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