Onde assistir Inter de Milão e Atalanta hoje e horário do clássico – 27/05

Alerta de clássico italiano! Neste sábado, 27 de maio, as equipes de Inter de Milão e Atalanta protagonizam o duelo pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, às 15h45, horário de Brasília. O palco do jogo vai ser o Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Saiba como assistir ao vivo a partida de futebol.

Com 66 pontos, a Inter ocupa a terceira posição. Já a Atalanta é o quinto com 61.

Onde vai passar jogo da Inter de Milão e Atalanta hoje

O streaming Star Plus vai transmitir o jogo da Inter de Milão e Atalanta neste sábado, às 15h45, para todos os estados do Brasil. Nenhuma emissora da televisão vai exibir o duelo.

O torcedor precisa ser cliente do streaming para acompanhar o clássico do Campeonato Italiano. Dá para ver no computador, celular, tablet e smartv ao vivo.

Data: 27 de maio de 2023

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Onde assistir Inter de Milão e Atalanta hoje: Star Plus

Equipes disputam vagas em torneios internacionais

Com o Napoli campeão italiano na temporada, resta para as outras equipes as vagas em torneios internacionais como a Liga dos Campeões, Liga Europa e a Conference League, nova competição criada pela UEFA.

A Inter de Milão ocupa o terceiro lugar com 66 pontos, conquistados em 21 vitórias, três empates e 12 derrotas. O time precisa da vitória neste sábado para encaminhar a classificação na Champions do ano que vem. No meio da semana, os Nerazzurri venceram a Fiorentina e conquistaram a Copa da Itália.

Do outro lado, a Atalanta está em quinto lugar com 61 pontos, apenas três a menos que o Milan, último time dentro do G-4 do Campeonato Italiano. O elenco soma 18 vitórias, sete empates e 11 derrotas e também sonha com a classificação para a próxima Champions.

Escalações de Inter de Milão x Atalanta

Gagliardini está indisponível por cumprir suspensão. Já Mkhitaryan e Skriniar estão fora do plantel por lesões.

Do outro lado, o técnico Gian Piero Gasperini tem uma extensa lista de desfalques. Hateboer, Ruggeri, Vorlicky, Boga, Zapata, Soppy e Palomino estão fora do jogo de hoje.

Inter de Milão: Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Gosens, Çalhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries; Dzeko e Lukaku.

Atalanta: Sportiello; Rafael Tolói, Scalvini, Djimsiti; Koopmeiners, De Roon, Maehle, Zappacosta; Pasalic, Hojlund e Lookman.

Classificação do Campeonato Italiano

A penúltima rodada do Campeonato Italiano ainda traz muitas disputas entre as equipes, tanto na parte de cima como na zona de rebaixamento.

Com o Napoli já campeão, os times de Lazio, Inter de Milão, Milan, Atalanta, Roma e Juventus brigam pelas vagas em torneios internacionais como a Champions League, Liga Europa e Conference League.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Italiano até o início da 37ª rodada.

1 Napoli – 86 pontos

2 Lazio – 68 pontos

3 Inter de Milão – 66 pontos

4 Milan – 64 pontos

5 Atalanta – 61 pontos

6 Roma – 60 pontos

7 Juventus – 59 pontos

8 Monza – 52 pontos

9 Bologna – 50 pontos

10 Torino – 50 pontos

11 Fiorentina – 50 pontos

12 Sassuolo – 47 pontos

13 Udinese – 46 pontos

14 Empoli – 42 pontos

15 Salernitana – 39 pontos

16 Lecce – 33 pontos

17 Spezia – 31 pontos

18 Verona – 30 pontos

19 Cremonese – 24 pontos

20 Sampdoria – 18 pontos

Quando é a final da Champions?

A final da Champions League entre Inter de Milão e Manchester City está marcada para sábado, 10 de junho de 2023, às 16h, horário de Brasília, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

O time italiano conquistou o passaporte para a decisão ao passar pelo Porto nas oitavas de final, Benfica nas quartas de final e o Milan na semifinal. Já o City deixou o RB Leipzig nas oitavas, Bayern de Munique nas quartas e o Real Madrid, atual campeão, na semifinal.

A Inter busca o quarto título enquanto o Manchester quer o primeiro. Saiba como assistir a final da Champions aqui.

