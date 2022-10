Onde assistir jogo da Juventus hoje x Bologna e horário – 02/10

Sem vencer por três rodadas, a Juventus enfrenta o Bologna neste domingo, com a intenção de melhorar a sua campanha no Campeonato Italiano. Em partida válida pela oitava rodada da temporada, a bola vai rolar às 15h45 (Horário de Brasília), no Juventus Stadium. Por isso, confira onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo.

Em oitavo lugar na tabela com 10 pontos, a Juventus não vence há três rodadas na Série A TIM e, por esse motivo, terá que virar o jogo em seu favor se quiser brigar pelo título na edição. Nas duas últimas temporadas, o grupo de Turim teve a sua hegemonia no futebol italiano quebrada.

Do outro lado, o Bologna segue na 16ª posição da tabela com seis pontos, conquistados em uma vitória, três empates e três derrotas, com apenas dois pontos a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento. Se garantir os três pontos, dá um salto na tabela e quem sabe pode brigar na parte de cima.

Onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus hoje ao vivo vai passar na ESPN e Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve obter a ESPN em sua programação se quiser assistir ao confronto entre Juventus e Bologna neste domingo. Basta entrar em contato com a operadora.

Outra opção é assistir no Star +, serviço de streaming, disponível também para assinantes. Por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo à programação com filmes, séries e canais.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

Dez partidas serão realizadas neste fim de semana, entre sábado, domingo e segunda-feira pela oitava rodada do Campeonato Italiano, na atual temporada.

O Milan venceu o Empoli, enquanto o Napoli superou o Torino para garantir-se na liderança da tabela por muito mais tempo.

Confira todos os jogos de hoje e quais os horários.

Napoli 3 x 1 Torino

Inter de Milão 1 x 2 Roma

Empoli 1 x 3 Milan

Domingo (02/10):

Lazio x Spezia – 07h30

Sassuolo x Salernitana – 10h

Lecce x Cremonese – 10h

Sampdoria x Monza – 10h

Atalanta x Fiorentina – 13h

Juventus x Bologna – 15h45

Segunda-feira (03/10):

Verona x Udinense – 15h45

