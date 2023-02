Onde assistir jogo da Lazio x Verona hoje - horário e transmissão ao vivo (06/02)

Enquanto um briga na parte de cima da tabela, o outro precisa se afastar do rebaixamento. A equipe do Verona recebe a Lazio nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, pela vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo da Lazio hoje vai ser às 14h30 (Horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi.

Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

Onde vai passar jogo da Lazio hoje ao vivo

O jogo da Lazio hoje tem transmissão na ESPN 4 e Star +, para todo o território brasileiro na TV fechada, às 15h30, horário de Brasília.

Sem exibição em canais da TV aberta, a ESPN é quem tem o direito de transmissão do Campeonato Italiano. Só dá para assistir de for na televisão paga.

Pela internet, o torcedor precisa ser assinante do Star Plus para abrir o conteúdo na plataforma no celular, tablet, videogames ou smartv.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

SKY: 194

SKY HD: 573

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 53 e 465

VIVO TV HD: 573

OI TV: 163

OI TV HD: 73

Prováveis escalações de Verona x Lazio

Escalação do Hellas Verona hoje : Montip; Ceccherini, Hien, Magnani; Sulemana, Lazovic, Tameze, Depaoli; Lasagna, Braaf e Djuric.

: Montip; Ceccherini, Hien, Magnani; Sulemana, Lazovic, Tameze, Depaoli; Lasagna, Braaf e Djuric. Escalação da Lazio hoje: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Cataldi; Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O Verona chega ao jogo de hoje (05) precisando dos três pontos para deixar a zona de rebaixamento. Primeiro time no Z3, o elenco vem de empate com o Udinese na última rodada. Em 18º lugar com 13 pontos, coleciona três vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Em caso de vitória, o time não avança na classificação, mas soma pontos.

Do outro lado, a Lazio segue viva na parte de cima da classificação. Com os três pontos nesta segunda, o time de Roma sobe para a terceira posição, desbanca a Roma e vai para 41 pontos, apenas dois pontos atrás do vice Inter de Milão mas quinze atrás do líder Napoli.

A Lazio não perde há quatro rodadas.

Rodada do Campeonato Italiano

Além do jogo da Lazio hoje contra o Verona, outros confrontos foram realizados e ainda vão ser pela vigésima primeira rodada do Campeonato Italiano.

Sábado, 04/02:

Cremonese 0 x 2 Lecce

Roma 2 x 0 Empoli

Sassuolo 1 x 0 Atalanta

Domingo, 05/02:

Spezia 0 x 3 Napoli

Torino 1 x 0 Udinese

Fiorentina 1 x 2 Bologna

Inter de Milão 1 x 0 Milan

Segunda-feira, 06/02:

Verona x Lazio - 14h30

Monza x Sampdoria - 16h45

Terça-feira, 07/02:

Salernitana x Juventus - 16h45

