Famosos parabenizam Neymar pelos 31 anos neste 5 de fevereiro de 2023

Considerado um dos maiores jogadores da atualidade do futebol, Neymar completa 31 anos neste domingo, em 5 de fevereiro de 2023. Com uma taça da Liga dos Campeões, medalha olímpica com a Seleção Brasileira e títulos com PSG e Barcelona, o atacante celebra uma carreira sólida em meio a polêmicas fora de campo.

Começo de Neymar no carreira no Santos

Neymar começou nas categorias de base do Santos, como Garoto da Vila. Com a evidente alegria nos pés, ganhou a primeira chance no time profissional em 2009, caindo nas graças dos torcedores do Peixe.

Neymar faturou 134 jogos com 70 gols marcados, além de títulos na Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil e Recopa.

O sucesso foi tão grande que Neymar foi para o Barcelona em 2013, onde ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, formou o trio MSN, imbatível no futebol europeu. Foram 186 partidas com o clube espanhol marcando 105 gols, com títulos da Champions League, Copa do Rei, Supertaça da Espanha, Campeonatos Espanhóis, Mundial de Clubes e Supertaça da UEFA.

Foi em 2017 que Neymar decidiu traçar novos caminhos em sua carreira. Ele assinou com o PSG, clube francês. Ele levou o time para a final da Champions League pela primeira vez em 2019/20, em meio a pandemia, mas perdeu para o Bayern de Munique.

Neymar tem títulos do Campeonato Francês, Copa da França, Taça da Liga da França e Supertaça da França. Com a Seleção Brasileira jogou três Copas do Mundo e possui uma medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016.

Em 2015, jogando pelo clube espanhol, Neymar ficou em terceiro lugar no prêmio Bola de Ouro, atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. Ele já recebeu comparações com Pelé, principalmente depois de se igualar aos números do Rei, com 77 gols marcados pela Seleção Brasileira ao marcar contra a Croácia na Copa do Mundo.

O brasileiro já disputou três Copas do Mundo com o Brasil. Nunca foi campeão, mas é o camisa 10 da equipe além de ser considerado o melhor jogador do time, aquele que não pode faltar.

Celebridades e jogadores desejam parabéns para craque

Conhecido por ter inúmeros amigos, Neymar recebeu muitos parabéns neste domingo. Na rede social, ele repostou alguns dos desejos de atores, apresentadores, jornalistas e muitos jogadores.

No perfil oficial do Instagram e Twitter, o PSG desejou felicidades ao jogador brasileiro.

Verratti, jogador do Paris Saint-Germain, publicou uma foto com o brasileiro desejando os parabéns. Henrique, ex-jogador do Cruzeiro, e até Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, aparecem nas redes de Neymar.

Ander Herrera, ex-jogador do PSG, foi outro companheiro que desejou feliz aniversário para o brasileiro nas redes sociais. "Feliz cumple amigo" escreveu o espanhol.

Já Maikon Leite, outro atleta do futebol, também postou uma foto ao lado do atacante. Maikon joga no Nacional de Patos.

O ex-jogador Romário, ídolo do Vasco e Seleção Brasileiro, também desejou parabéns para Neymar. Romário hoje é Senador da República, pelo estado do Rio de Janeiro.

Outra figura que desejou parabéns ao jogador que comemora 31 anos é a jornalista e apresentadora Glenda Kozlowski.

Leia também:

Tatuagem dos jogadores da Seleção Brasileira: veja 17 desenhos

Quantos gols Neymar tem na carreira até hoje?