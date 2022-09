Onde assistir jogo da Polônia hoje ao vivo e horário na TV (25/09)

Sem chances de classificação, País de Gales e Polônia se enfrentam hoje, 25 de setembro, pela sexta e última rodada da Liga das Nações no grupo D, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir jogo da Polônia hoje ao vivo.

Onde assistir jogo da Polônia hoje ao vivo

O jogo da Polônia hoje vai passar no SporTV 3, a partir das 15h45, três e quarenta e cinco da tarde (horário de Brasília). O torcedor pode assistir também no serviço de streaming GloboPlay.

O canal do SporTV está disponível em operadoras de TV por assinatura por todo o país, apenas para quem possui a emissora em sua programação.

Para assistir através do celular, o aplicativo de streaming GloboPlay, é o grande responsável por retransmitir as imagens do canal através da plataforma também para tablet, computador e smart TV. Por pacotes de R$ 24,90 e R$ 86,90 ao mês, dá para assistir filmes, séries e novelas no aplicativo.

PAÍS DE GALES X POLÔNIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales

Onde assistir jogo da Polônia hoje: SporTV 3 e GloboPlay

Árbitro: Andris Treimanis

Árbitro de vídeo: Paolo Valeri

País de Gales x Polônia: como estão as equipes no torneio?

Com apenas um ponto conquistado no grupo D, com um empate e quatro derrotas, o País de Gales é o lanterna do grupo, sem qualquer possibilidade de se classificar até a próxima fase. No entanto, o principal objetivo do elenco neste momento é se manter na elite da Liga das Nações, por isso deve manter 100% do time titular neste domingo.

Ampadu e Mepham cumprem suspensão, enquanto Ramsey e Allen estão lesionados e fora do plantel.

Provável escalação da País de Gales: Hennessey; Norrinton-Davies, Rodon, Cabango; Morrell, Roberts, Smith, Williams; Bale, James e Moore.

Do outro lado, Lewandowski entra em campo neste domingo para evitar um provável rebaixamento dos poloneses até a segunda divisão da Liga das Nações. Com 4 pontos em terceiro lugar, o elenco tem uma vitória, um empate e três derrotas. Com vantagem na pontuação, só precisa de um empate.

Nenhum atleta é baixa para os poloneses.

Provável escalação da Polônia: Szczesny; Glik, Bednarek, Kiwior; Krychowiak, Frankowski, Linetty, Zalewski; Szymanski, Zielinski e Lewandowski.

Jogos da Liga das Nações hoje

Dez jogos serão realizados neste domingo, 25 de setembro, pela sexta e última rodada da Liga das Nações na temporada. Esta é a última data FIFA do ano em que as seleções disputam a competição, ou seja, ao fim da rodada os elencos voltam a jogar somente no ano que vem.

O clássico entre Holanda e Bélgica é o protagonista da rodada, além dos encontros de Croácia e Áustria, e França e Dinamarca.

Confira a lista de todos os horários dos jogos a seguir.

Andorra x Letônia – 10h

Moldávia x Liechtenstein – 10h

Eslováquia x Bielorrússia – 13h

Azerbaijão x Cazaquistão – 13h

Áustria x Croácia – 15h45

Ilhas Faroé x Turquia – 15h45

Dinamarca x França – 15h45

País de Gales x Polônia – 15h45

Holanda x Bélgica – 15h45

Luxemburgo x Lituânia – 15h45

