Onde assistir jogo da Roma hoje e horário do Campeonato Italiano - 31/10

Quer saber onde assistir jogo da Roma hoje ao vivo? A equipe de José Mourinho visita o Verona nesta segunda-feira, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano. Saiba onde assistir o embate no futebol italiano e todos os detalhes da partida.

Onde assistir jogo da Roma hoje ao vivo

O jogo da Roma hoje terá transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 14h30 (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

O canal está disponível somente nas operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora para adquirir na programação.

Outra opção é acompanhar no Star +, plataforma de streaming para assinantes. Acesse www.starplus.com e encontre o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi

TV: ESPN 4

Online: Star +

Como vem Verona x Roma no jogo de hoje

Com apenas uma vitória no Campeonato Italiano, o Verona segue na zona de rebaixamento em décimo nono lugar com 5 pontos ganhados apenas entre dois empates e oito derrotas até aqui. Dentro de casa nesta segunda-feira, tem a oportunidade de se destacar na temporada e escapar da degola.

Do outro lado, a Roma vem de vitória em cima do HJK na rodada da Liga Europa, competição em que já está fora da classificação para a próxima etapa. Agora, terá de brigar pelos playoffs. Já no Campeonato Italiano o elenco da capital italiana está em sexto lugar com 22 pontos, conquistados em sete vitórias, um empate e três derrotas.

Verona-Roma: últimos jogos

Roma 2 x 2 Verona

Verona 3 x 2 Roma

Roma 3 x 1 Verona

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Escalações:

Provável escalação do Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Hien; Depaoli, Miguel Veloso, Tameze, Faraoni; Verdi, Kallon e Henry;

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Cristante, Zalewski, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini e Abraham.

Os anfitriões não poderão contar com Coppola, Lasagna, Hrustic, Dawidowicz, Ilic, Doig e Lazovic, todos lesionados e fora do plantel.

Do outro lado, o técnico José Mourinho não poderá contar com Kumbulla, Paulo Dybala e Çelik.

Próximos jogos

VERONA:

Monza x Verona - Domingo, 06/11 às 11h

Verona x Juventus - Quinta-feira, 10/11 às 14h30

ROMA:

Roma x Ludogorets - Quinta-feira, 03/11 às 17h

Roma x Lazio - Domingo, 06/11 às 14h

