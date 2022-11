Jogo da Roma hoje ao vivo onde assistir e horário na Liga Europa (03/11)

Pela sexta e última rodada do grupo C na Liga Europa, o jogo da Roma hoje vai ser contra o Ludogorets nesta quinta-feira, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana. Quer saber onde assistir ao jogo de hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Onde assistir jogo da Roma hoje ao vivo

O jogo da Roma hoje vai passar no Star+, às cinco da tarde (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, só dá para o torcedor assistir no Star +, plataforma de streaming da Disney.

Acesse www.starplus.com para tornar-se membro do streaming. Dá para acessar através do aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma, na Itália

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Arbitragem: Nikola Dabanovic

Roma x Ludogorets: como vem as equipes hoje?

Com 7 pontos conquistados em cinco rodadas, a equipe da Roma vem na terceira posição do grupo com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O time não tem mais como avançar na liderança, mas pode seguir para os playoffs da Liga Europa se vencer o jogo desta quinta-feira, em confronto direto com o vice-líder.

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Smalling, Ibañez, Mancini; Zalewski, Camara, Pellegrini, Cristante, Karsdorp; Zaniolo e Abraham.

Do outro lado, o Ludogorets só precisa de um empate para se garantir nos playoffs. O elenco tem a vantagem no saldo de gols e, por isso, pode conseguir somente um ponto. O elenco contabiliza 7 pontos na competição com duas vitórias, um empate e também duas derrotas.

Provável escalação do Ludogorets: Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Naressi, Tekpetey, Cauly; Rick e Thiago.

Jogos da Liga Europa hoje na última rodada

Além do embate entre Roma e Ludogorets, outros confrontos serão disputados nesta quinta-feira, 03 de novembro, válidos pela sexta e última rodada da Champions League na UEFA.

Confira todos os jogos e horários de cada um deles.

14h45 - Trabzonspor x Ferencváros

14h45 - Feyenoord x Lazio

14h45 - Midtjylland x Sturm

14h45 - Monaco x Estrela Vermelha

14h45 - Real Sociedad x Manchester United

14h45 - Sheriff x Omonia

14h45 - Olympiacos x Nantes

14h45 - Qarabag x Freiburg

17h - Roma x Ludogorets

17h - Bodo/Glimt x PSV

17h - Rennes x AEK Larnaca

17h - Braga x Malmo

17h - Arsenal x Zurich

17h - Dínamo Kiev x Fernebahce

17h - Union x Union Berlin

17h - Betis x HJK

