Onde assistir jogo de Portugal hoje ao vivo: Portugal x Bósnia - 17/06

Saudades de acompanhar Cristiano Ronaldo em campo? A espera acabou porque neste sábado, 17/06, o craque entra em campo pela Seleção de Portugal na terceira rodada das Eliminatórias da Euro. O jogo de Portugal hoje será contra a Bósnia, às 15h45, horário de Brasília, no Estádio da Luz.

Também estão no grupo J as seleções de Eslováquia, Islândia, Luxemburgo e Liechtenstein.

Onde vai passar o jogo de Portugal hoje ao vivo

O SporTV 3 transmite na TV paga o jogo de Portugal hoje contra Bósnia neste sábado. O duelo é válido pela terceira rodada da competição, às 15h45, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Quem tem o pacote "canais ao vivo" no GloboPlay pode acompanhar a retransmissão do canal ao vivo.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo de Portugal hoje: SporTV 3 e GloboPlay

Com 100% de aproveitamento, Portugal é líder do grupo J com seis pontos em duas vitórias. O elenco português precisa do triunfo contra os bósnios neste sábado para manter a posição e seguir como favorito à vaga na Eurocopa da próxima temporada. Os portugueses vão manter a escalação completa.

Do lado da Bósnia, que não disputaram a Copa do Mundo do Catar, mantém a terceira posição com três pontos somados em uma vitória e uma derrota na fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa. O triunfo neste sábado coloca o elenco na luta pela liderança contra os portugueses.

Com Cristiano Ronaldo, veja as possíveis escalações de Portugal x Bósnia

O astro Cristiano Ronaldo estará em campo neste sábado com a equipe portuguesa. Por outro lado, Nuno Mendes desfalca o elenco.

Do lado da Bósnia, não há desfalques no plantel de jogadores.

Portugal: Rui Patrício; Danilo Pereira, Ruben Dias, Antonio Silva; João Palhinha, Guerreiro, Dalot, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Felix e Cristiano Ronaldo.

Bósnia: Sehic; Milicevic, Sanicanin, Ahmedhodzic; Gazibegovic, Cimirot, Pjanic, Dedic, Hadziahmetovic; Dzeko e Prevljak.

Quantos gols o Cristiano Ronaldo tem em Portugal?

O craque Cristiano Ronaldo tem 122 gols em 198 partidas com a camisa de Portugal, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. O atacante conta participações em Copas do Mundo, Eurocopa, amistosos, Copa das Confederações, Liga das Nações e Eliminatórias.

Cristiano detém o status de ídolo na Seleção de Portugal. Na última Copa do Mundo, no Catar, forçou o lado físico para garantir a participação do elenco no mata-mata. Avançou em primeiro lugar na fase de grupos, depois passou pela Suíça nas oitavas de final e, nas quartas, acabou perdendo para Marrocos.

Cristiano é o maior artilheiro do time de Portugal, ele ultrapassa nomes como Eusébio, Figo e Nuno Gomes.

Quem é o técnico da seleção de Portugal?

O espanhol Roberto Martínez é o treinador da Seleção de Portugal. O comandante foi anunciado em 09 de janeiro deste ano como substituto de Fernando Santos, treinador que fracassou na Copa do Mundo do Catar.

Martínez é ex-técnico da Bélgica, conhecido por treinar a famosa 'Geração Belga' de jogadores, que inclusive eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O contrato é válido até 2026. Os desafios do treinador incluem levar Portugal até a Eurocopa, garantir vitórias em amistosos e disputar a Copa do Mundo.

