Onde assistir jogo do Athletico PR x Coritiba hoje online e horário (05/02)

Tem Atletiba hoje! Pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, as equipes de Athletico PR e Coritiba disputam o clássico paranaense neste domingo, 5 de fevereiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. A rivalidade vai estar em campo no jogo do Athletico PR hoje às 18h30 (Horário de Brasília).

O clássico paranaense chamado de Atletiba já foi disputado por Athletico e Coritiba em 352 oportunidades, com vantagem para o Coxa com 136 vitórias, 103 empates e 112 do Furacão, de acordo com dados do portao Goal.

Onde vai passar o jogo do Athletico PR x Coritiba hoje

O jogo do Athletico PR x Coritiba vai ter transmissão do OneFootball, NSports e Furacão Live às seis e meia da tarde, horário de Brasília.

O Campeonato Paranaense não tem transmissão em nenhum canal de televisão este ano. O torcedor deve sintonizar as plataformas de streaming OneFootball e NSports através de assinaturas.

No primeiro, os jogos estão disponíveis por preços avulsos, como R$ 16,90. Já a segunda opção está disponível por diferentes pacotes, em R$ 18,90 o jogo e 4x de R$ 32,48 ou R$ 129,90 todos os confrontos da temporada.

Dá para assistir no navegador do computador ou no aplicativo para celular ou tablet.

Por fim, o pay-per-view do Furacão Live também é opção para acompanhar o clássico Atletiba.

Escalações de Athletico PR x Coritiba

O técnico Paulo Turra está sem Mycal e Vitor Roque, ambos com a Seleção Brasileira sub 20.

Provável escalação do jogo do Athletico PR hoje: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho; Erick, Fernandinho, David Terans; Canobbio, Vitinho e Pablo.

Boschilia, Andrey, Henrique e Júnior Urso estão lesionados e indisponíveis no plantel.

Provável escalação do jogo do Coritiba hoje: Gabriel; Natanael, Jhon Chancellor, Márcio, Victor Luís; William Farias, Bruno Gomes, Marcelino Moreno; Kaio Cesar, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

Último clássico disputado

O último Atletiba disputado entre Coritiba e Athletico Paranaense foi em 16 de outubro de 2022, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Por 1 x 0, o Furacão levou a melhor com gol de Alex Santana para anotar os três pontos na classificação.

Confira os melhores momentos do último Atletiba.



