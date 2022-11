Classificação do Brasileirão 2022 tem Palmeiras campeão em 35ª rodada

Confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada com o título do Verdão e os resultados

O Palmeiras é campeão brasileiro em 2022! Com ajuda do América Mineiro ao vencer o Internacional, o alviverde conquistou o 11º título no futebol. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A chegou ao fim nesta quarta-feira, 02 de novembro, por isso confira a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

Todas as vinte equipes da primeira divisão entraram em campo nesta semana. A partida entre Flamengo e Corinthians fechou a rodada.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Com os resultados da 35ª rodada já definidos, confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

1 Palmeiras – 77 pontos

2 Internacional – 64 pontos

3 Flamengo – 61 pontos

4 Fluminense – 61 pontos

5 Corinthians – 61 pontos

6 Athletico PR – 54 pontos

7 Atlético MG – 52 pontos

8 São Paulo – 51 pontos

9 América MG – 49 pontos

10 Fortaleza – 48 pontos

11 Botafogo – 47 pontos

12 Santos – 46 pontos

13 RB Bragantino – 44 pontos

14 Goiás – 43 pontos

15 Coritiba – 38 pontos

16 Cuiabá – 37 pontos

17 Ceará – 34 pontos

18 Atlético GO – 33 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

Resultado da rodada 35 no Brasileirão

O duelo entre Ceará e Fluminense, na Arena Castelão, abriu a 35ª rodada na segunda-feira. Por 1 a 0, a equipe carioca levou a melhor e conseguiu subir de posição em busca da Copa Libertadores da próxima temporada.

O São Paulo, entretanto, conseguiu apenas um ponto ao empatar em 2 a 2 com o Atlético MG na terça. Mesmo jogando em casa, a equipe paulista ficou no empate, sem subir na Classificação do Brasileirão 2022.

Na abertura da rodada na quarta-feira, o América venceu o Internacional por 1 a 0 em casa, no Independência, e ajudou o Palmeiras a tornar-se campeão brasileiro. O resultado ajudou o Coelho na briga pela vaga na Libertadores.

O Athletico PR, vice-campeão da Libertadores, goleou o Goiás por 3 a 2 e assinalou os três pontos na Classificação do Brasileirão 2022 pela reta final.

Para o Santos, a quarta-feira trouxe a vitória em cima do Atlético Goianiense por 3 a 2, mesmo fora de casa. O elenco conseguiu os três pontos, mas não mudou de posição, apenas somando pontos.

O Clássico das Nações entre Flamengo e Corinthians marcou o reencontro dos times após a final da Copa do Brasil, com triunfo do Rubro-Negro. Porém, nesta quarta foi a vez do Timão levar a melhor por 2 a 1, no Maracanã.

Para fechar a rodada, o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 a 0, dentro de casa, para comemorar o título brasileiro da temporada.

Ceará 0 x 1 Fluminense

Botafogo 0 x 2 Cuiabá

São Paulo 2 x 2 Atlético MG

Athletico PR 3 x 2 Goiás

América MG 1 x 0 Internacional

Juventude 0 x 1 Coritiba

Avaí 1 x 2 RB Bragantino

Atlético GO 2 x 3 Santos

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza

Flamengo 1 x 2 Corinthians

Qual é a próxima rodada do Brasileirão em 2022?

A próxima rodada é a 36ª rodada no próximo sábado, 05 de novembro, com seis duelos no período da tarde e a noite.

Faltam apenas três rodadas para o fim da temporada no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já é campeão, enquanto a luta por vagas para a Libertadores, Sul-Americana e a disputa contra o rebaixamento continuam.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Sábado (05 de novembro):

16h30 - Fluminense x São Paulo

16h30 - Santos x Avaí

19h - RB Bragantino x América MG

19h - Goiás x Juventude

20h30 - Corinthians x Ceará

21h - Internacional x Athletico PR

Domingo (06 de novembro):

16h - Fortaleza x Atlético GO

16h - Coritiba x Flamengo

18h30 - Cuiabá x Palmeiras

Segunda-feira (07 de novembro):

20h - Atlético MG x Botafogo

