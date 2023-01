Onde assistir jogo do Bayern de Munique x Colônia hoje de graça - 24/01

Líder com cinco pontos de vantagem, o Bayern de Munique entra em campo nesta terça-feira para se manter na primeira posição da tabela. Diante do Colônia, o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser na Allianz Arena, às 16h30 (Horário de Brasília) pela décima sétima rodada do Campeonato Alemão.

Transmissão jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo

O jogo do Bayern de Munique hoje terá transmissão do OneFootball às 16h30, horário de Brasília.

Sem qualquer tipo de transmissão em canais de TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming do OneFootball, disponível de graça tanto no navegador (www.onefootball.com) como no aplicativo para celular e tablets no Brasil.

O torcedor só precisa baixar o produto, encontrar "Bundesliga" entre as competições e o jogo do Bayern de Munique na rodada. Depois, escolhe a opção de assistir e pronto. É de graça e o torcedor não precisa ser inscrito.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

Online: OneFootball

+ Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Escalações de Bayern de Munique x Colônia

Além do goleiro Neuer, estão fora do plantel do Bayern os jogadores Hernandez, Mane, Mazraoui e Sarr.

Provável escalação do Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Coman; Choupo-Moting.

O time do Colônia continua sem Andersson, Dietz, Kilian, Lemperle, Limnios, Pedersen, Thielmann e Uth.

Provável escalação do Colônia: Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Ljubicic, Martel, Maina; Huseinbasic, Kainz e Tigges.

Jogos da rodada no Campeonato Alemão

A décima sétima rodada do Campeonato Alemão traz outros embates nesta semana, além do jogo do Bayern de Munique nesta terça-feira.

Confira cada um deles e os horários.

TERÇA-FEIRA, 24/01:

Schalke 04 x RB Leipzig - 14h30

Bayern de Munique x Colônia - 16h30

Hertha Berlin x Wolfsburg - 16h30

Hoffenheim x Stuttgart - 16h30

QUARTA-FEIRA, 25/01:

Mainz x Borussia Dortmund - 14h30

Augsburg x Borussia M. - 16h30

Bayer Leverkusen x Bochum - 16h30

Werder Bremen x Union Berlin - 16h30

Freiburg x Eintracht Frankfurt - 16h30

LEIA TAMBÉM:

Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão

Quando é a final da Copinha 2023: onde e horário do Palmeiras x América-MG