Onde assistir jogo do Benfica hoje no Campeonato Português – 21/01/2023

Líder do Campeonato Português, o Benfica entra em campo neste sábad0, 21 de janeiro, para retomar o caminho das vitórias. Pela 16ª rodada, vai enfrentar o Santa Clara. Fique ligado para saber onde assistir ao jogo do Benfica hoje.

Com início às 15h, horário de Brasília, a partida entre Santa Clara e Benfica no Estádio de São Miguel traz o embate entre um elenco que está no topo da classificação e outro que precisa escapar da zona de rebaixamento.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje tem transmissão na ESPN 3 e Star +, a partir das 15h, horário de Brasília.

Para todos os estados do Brasil, a emissora exibe a partida entre Santa Clara e Benfica neste sábado pela rodada do Campeonato Português através da TV paga. Quem não tem o canal na programação não pode acompanhar ao vivo o embate.

Outra possibilidade de assistir ao jogo do Benfica hoje é através da plataforma Star Plus, disponível somente para assinantes no site ou no próprio aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio de São Miguel

TV: ESPN 3

Online: Star +

Santa Clara x jogo do Benfica

Sagna está fora do jogo de hoje por suspensão, enquanto Jordão, Tomás Domingos e Pereira estão lesionados.

Escalação do Santa Clara: Batista; Ítalo, Paulo, Tassano, Quintillá; Adriano, Bobsin, Calila; Ricardinho, Babi e Silva

O Benfica está sem Otamendi, que cumpre suspensão, para o jogo deste sábado.

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, Morato, Silva, Grimaldo; Fernández, Florentino, David Neres; Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos.

Quem o Benfica vai enfrentar nas oitavas da Champions?

O Benfica vai jogar contra o Club Brugge nas oitavas de final da Champions League, a primeira etapa do mata-mata na temporada.

O elenco português terminou em primeiro lugar no grupo H com 14 pontos, somados com quatro vitórias e dois empates, deixando o PSG para trás em segundo e a Juventus em terceiro, com a vaga da Liga Europa.

Para o Brugge, o time belga ficou em segundo lugar no grupo B com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e uma derrota.

Os jogos das oitavas de final foram definidos por sorteio da UEFA no ano passado.

