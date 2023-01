Onde assistir jogo do Benfica x Sporting hoje e horário (15/01/2023)

Clássico português entre as equipes neste domingo tem transmissão na TV fechada e no streaming

Tem clássico de Lisboa neste domingo! As equipes de Benfica e Sporting disputam a décima sexta rodada do Campeonato Português a partir das 15h (Horário de Brasília). O jogo do Benfica hoje vai ser no Estádio da Luz, em clássico equilibrado e com muita ação dentro de campo. Saiba onde assistir ao confronto de hoje na TV e online.

Transmissão jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje e Sporting no Campeonato Português terá transmissão na ESPN 4 às 15h.

A partida será transmitida para todos os estados do Brasil neste domingo através da emissora paga, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve sintonizar o canal para assistir todas as emoções do clássico.

Quem não tem o canal na programação deve entrar em contato com a operadora.

Para os torcedores que estão nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 14h, no horário local.

Como assistir jogo do Benfica e Sporting online

Para quem gosta de assistir no celular, o jogo do Benfica e Sporting hoje terá transmissão no STAR+.

A plataforma está disponível somente para quem é assinante através do navegador pelo site ou no próprio aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Para se tornar assinante basta acessar o site e encontrar o melhor plano ao seu bolso.

Data: Domingo, 15 de janeiro de 2023

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Benfica x Sporting

Líder do Campeonato Português com 40 pontos, o Benfica vai buscar a vitória neste domingo para se manter no topo da classificação e consequentemente seguir rumo à conquista do título na temporada. Com 13 vitórias, um empate e uma derrota, tem três pontos de vantagem.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Silva, Otamendi, Bah; Florentino, Enzo Fernández, João Mário, Aursnes; Neres e Gonçalo Ramos.

O Sporting, por outro lado, aparece na quarta posição da tabela com 28 pontos, conquistados em nove vitórias, um empate e cinco derrotas na temporada portuguesa. Na última rodada o time verde perdeu para o Marítimo fora de casa e por isso terá que retomar o caminho das vitórias.

Provável escalação do Sporting: Adán; Reis, Coates, Inácio; Porro, Ugarte, Pote, Santos; Paulinho, Edwards e Trincão.

Quem venceu mais o clássico português?

As equipes de Benfica e Sporting protagonizaram ao longo da história 314 encontros no clássico português, com vantagem ao clube Benfica em 137 vitórias, além dos 65 empates e 112 triunfos ao Sporting, de acordo com dados do portal O Gol.

No quesito gols, o Benfica também leva vantagem com 531 marcados diante de 479 do time verde em toda a história do confronto.

O último encontro foi em 17 de abril de 2022, na temporada passada, onde o Benfica venceu por 2 a 0 fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Português.

