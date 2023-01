Onde assistir jogo do Botafogo hoje na Copinha ao vivo (06/01/2023)

Durante a segunda rodada da Copinha, as equipes de São Carlos e Botafogo se enfrentam nesta sexta-feira com transmissão ao vivo

Líder do grupo 19 com uma vitória, o Botafogo entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o São Carlos na segunda rodada da Copinha. O palco do jogo do Botafogo hoje vai ser o Estádio Luisão, com início a partir das 11h (Horário de Brasília). Descubra onde assistir ao jogo de hoje.

+ Quantas fases tem a Copinha 2023 e como funciona o torneio de base

Que horas é o jogo do Botafogo hoje na Copinha?

O jogo do Botafogo hoje contra o São Carlos na segunda rodada da Copinha começa às 11h (Horário de Brasília) nesta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

O pontapé inicial na partida eliminatória vai ser 10h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no Brasil, já que cada um deles tem o próprio fuso horário.

A cidade sede do grupo 19 na Copinha é São Carlos, por isso o jogo será no Estádio Luisão.

Como assistir jogo do Botafogo hoje ao vivo

O canal do SporTV e o streaming GloboPlay vão transmitir o jogo do Botafogo hoje na Copinha.

Com exclusividade nos direitos de imagem, o SporTV é o único canal que passa o jogo nesta sexta-feira pela Copa São Paulo de Futebol Júnior em todos os estados do Brasil. Não tem nenhuma transmissão pela TV aberta.

O canal, entretanto, só está disponível na TV paga como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para quem prefere curtir tudo pelo celular pode acessar o GloboPlay, plataforma de streaming disponível somente para assinantes.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Luisão, em São Carlos

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Como vem São Carlos e Botafogo ao jogo de hoje?

Jogando em casa, o São Carlos ocupa o segundo lugar no grupo 19 com apenas um ponto conquistado. Na primeira rodada, o elenco paulista empatou com o São-Carlense, em clássico regional. O time pode assumir a liderança do grupo se vencer nesta sexta-feira.

Do outro lado, o Botafogo poderá encaminhar a vaga na segunda fase se vencer o compromisso neste fim de semana já que é o líder do grupo com 3 pontos. Na rodada de estreia, o elenco carioca goleou o Pinheirense por 4 a 0 para garantir o topo da tabela.

Confira como foi o último jogo do Botafogo.



Escalações do jogo de hoje:

O time do São Carlos deve entrar com a mesma escalação da rodada passada.

Escalação do jogo do São Carlos: Julio; Monteiro, Mateusão, Kauã, Caio Augusto; Ferrareis, PH, Quirino; Breno Santos, Maia e Marcelo Júnior.

Para o Botafogo, o cenário deve se repetir.

Escalação do jogo do Botafogo: Gabriel; Bernardo, Kawan, Reydson, Jefinho; Peloggia, Felipe, Sapata; Brendon, Jhonnatha e João Victor.

Quais são os jogos da Copinha hoje, sexta-feira?

A agenda de futebol nesta sexta-feira traz outros grandes embates na segunda rodada da Copinha, não apenas o jogo do Botafogo hoje contra o São Carlos.

Confira a programação completa do dia e todos os horários para não perder nada.

São-Carlense x Pinheirense - 08h45

São Carlos x Botafogo - 11h

Tanabi x Real Ariquemes - 13h

Tupã x Parauapebas - 13h

Comercial x Volta Redonda - 13h

Atlético Guaratinguetá x Grêmio Pague Menos - 13h

União Suzano x Vitória da Conquista - 13h

Flamengo SP x São José - 13h

Paraná x Vitória - 13h

São Bento x Athletico PR - 15h

Taubaté x Porto Vitória - 15h

Portuguesa x Náutico - 15h15

Velo Clube x Cuiabá - 15h15

Inter de Limeira x Sport - 15h15

Gama x Goiás - 15h15

Novorizontino x Figueirense - 15h15

Guarulhos x Coritiba - 15h15

Ska Brasil x Aster - 15h15

Rio Preto x Juazeirense - 17h15

Barretos x Picos - 17h15

Imperatriz x Fluminense - 17h15

Mirassol x Inter de Minas - 17h45

Catanduva x Ceilândia - 17h45

Ferroviária x Zumbi - 19h30

América SP x Palmeiras - 19h30

União ABC x Chapecoense - 20h

América RN x Avaí - 20h

Fast x Corinthians - 2145

LEIA TAMBÉM:

Tabela de jogos do São Paulo na Copinha 2023: grupo e datas

Endrick vai jogar a Copinha 2023? Veja os convocados do Palmeiras