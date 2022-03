Onde assistir jogo do Botafogo x Fluminense ao vivo e horário 21/03

Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h, pela partida de ida na semifinal do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com transmissão ao vivo, confira os detalhes de onde assistir o jogo do Botafogo x Fluminense.

O elenco do tricolor carioca foi derrotado nos pênaltis pelo Olimpia na terceira fase da Libertadores, enquanto o Fogão vem de empate contra o Audax do Rio.

Onde assistir jogo do Botafogo x Fluminense ao vivo

O jogo entre Botafogo e Fluminense hoje terá transmissão ao vivo no pay-per-view do Cariocão Play, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

A plataforma do Cariocão Play está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90. O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Escalação do jogo do Botafogo e Fluminense

O time do Botafogo fez bonito na primeira fase do Carioca e conquistou de maneira direta a sua classificação até a semifinal da competição. Em quarto lugar na Taça Guanabara, fez 20 pontos com seis vitórias, dois empates e três jogos perdidos. Jogando em casa nesta segunda, tem a vantagem de contar com a torcida em seu favor.

Provável Botafogo: Diego Loureiro, Vitor, Carli, Kanu, Daniel Borges, Fabinho, Kayque, Ronald, Chay, Raí e Matheus Nascimento

Campeão da Taça Guanabara, o Fluminense entra em campo nesta segunda-feira disposto a dar o seu melhor – com os principais jogadores do seu elenco – para garantir a vantagem mesmo jogando fora de casa na semifinal. Durante a semana, o grupo foi eliminado da Pré-Libertadores pelo Olimpia e, por isso, o grupo de Abel Braga precisa da vitória para retomar o bom desempenho.

Provável Fluminense: Marcos Felipe (Fábio), Calegari, Manoel, Luccas Claro, Pineida, Nonato, Martinelli, Ganso, Jhon, Willian e Germán Cano

Último jogo Botafogo x Fluminense

As equipes de Fluminense e Botafogo se encontraram pela última vez em quinta rodada da Taça Guanabara no Campeonato Carioca na atual temporada. Por 2 a 1, o tricolor venceu o time da Estrela com gols de Willian e Luccas Claro, enquanto Kanu descontou.

Confira a seguir os últimos resultados entre Botafogo e Fluminense.

17/04/2021 – Fluminense 1 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca

24/01/2021 – Fluminense 2 x 0 Botafogo – Brasileirão

04/10/2020 – Botafogo 1 x 1 Fluminense – Brasileirão

05/07/2020 – Fluminense 0 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Quando vai ser a final do Campeonato Carioca 2022?

A grande final do Campeonato Carioca ainda não tem data para acontecer. O Flamengo, entretanto, já está classificado para disputar o título da temporada depois de vencer o Vasco nos dois jogos das semis.

Enquanto isso, o duelo entre Botafogo e Fluminense será realizado nesta segunda-feira e, depois, no próximo domingo em 27 de janeiro, a partir das 16h, horário de Brasília, com a partida de volta. Quem vencer, vai enfrentar o Rubro-Negro na decisão.

A FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, deve escolher a data dos jogos finais, tanto do Campeonato Carioca como na Taça Rio, nesta semana.