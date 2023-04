Saiba como assistir ao jogo do Brasil sub 17 hoje. Foto: Reprodução Rafael Ribeiro/CBF

Onde assistir jogo do Brasil sub 17 hoje ao vivo no Sul-Americano (14/04)

A Seleção Brasileira disputa a segunda rodada do Campeonato Sul-Americano sub 17 contra o Paraguai nesta sexta-feira, 14 de abril, pelo hexagonal final. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília) no jogo do Brasil sub 17 hoje, no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador.

O elenco brasileiro venceu o primeiro desafio no hexagonal, somando três pontos. Já o Paraguai perdeu para o Equador na rodada de estreia.

Assistir jogo do Brasil sub 17 hoje ao vivo

O SporTV transmite o jogo do Brasil sub 17, às 16h, para todo o Brasil nesta sexta-feira. O serviço de streaming GloboPlay é uma opção também para assistir ao duelo.

O torcedor que tem a TV paga em casa só precisa sintonizar no canal para assistir ao vivo a partida entre as seleções do Brasil e Paraguai. Quem não é assinante, no entanto, tem a opção de curtir no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

O torcedor pode ver o GloboPlay no aplicativo do celular, tablet, smartv ou até no próprio computador.

Escalações de Brasil x Paraguai

Para o duelo desta sexta-feira, no Campeonato Sul-Americano Sub 17, as seleções vão entrar em campo da seguinte forma:

Brasil: Phillipe Gabriel; Vitor Reis, Vitor Nunes, Da Mata, Souza; Luiz Gustavo, Matheus Ferreira, Lorran Lucas, Dudu; Rayan Vítor e Kauã Elias.

Paraguai: Facundo Insfrán; Rodrígo Gomez, Lucas Guiñazú, Axel Balbuena, Rolando Mongelós; Ángel Aguayo, Fernando Galeano, Paulo Riveros; Cesar Mino, Rodrigo Villalba e David Fernández.

Classificação do hexagonal

Seis seleções disputam o hexagonal final do Campeonato Sul-Americano na categoria: Brasil, Equador, Argentina, Venezuela, Paraguai e Chile. Cada um dos elencos terminou entre as primeiras posições para carimbar o passaporte até a última etapa.

Agora, vão brigar em cinco rodadas entre pontos corridos onde o primeiro colocado será declarado o campeão da competição. Os quatro primeiros vão para o Mundial sub 17.

1 Equador - 3 pontos

2 Argentina - 3 pontos

3 Brasil - 3 pontos

4 Venezuela - 0 pontos

5 Paraguai - 0 pontos

6 Chile - 0 pontos

Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)



