Onde assistir jogo do Cruzeiro na Copinha x Parauapebas ao vivo - 12/01/23

Em decisão pela segunda rodada da competição de base, as equipes de Cruzeiro x Parauapebas se enfrentam nesta quinta-feira; transmissão será no canal pago e streaming

É decisão na Copinha! Nesta quinta-feira, o jogo do Cruzeiro vai ser contra o Parauapebas pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir das 10h30 (Horário de Brasília). No Estádio Municipal Tenente Carriço, a partida é única onde quem vencer está classificado para a terceira fase. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje na Copinha

O SporTV vai transmitir o jogo do Cruzeiro na Copinha hoje às 10h30 (Horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor, a partida da segunda fase entre Cruzeiro e Parauapebas não vai passar em nenhum canal da TV aberta. Isso significa que a única possibilidade de acompanhar a decisão é na TV paga.

O SporTV é detentor dos direitos de transmissão da Copinha este ano e por isso só ele pode exibir as partidas no canal pago. Está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para quem gosta de curtir tudo no celular dá para ter acesso no GloboPlay, plataforma de streaming. A retransmissão para assinantes estará disponível tanto no site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem se atentar à diferença de início de transmissão, às 19h, devido ao fuso horário.

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: stádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Cruzeiro x Parauapebas

Para carimbar o seu passaporte até a segunda fase da Copinha, o Cruzeiro teve um longo caminho. Pelo grupo 10, estreou com vitória diante do Comercial, com direito a goleada (5x0). Na segunda rodada venceu novamente com goleada o Capivariano (1x6) e por fim ganhou do Penapolense na terceira e última rodada (3x0).

Com os três pontos, ficou em primeiro lugar no grupo com 9 pontos.

Escalação do Cruzeiro: Ygor; Jhosefer, Pedrão, Rafael, Henrique Silva; Italo Isaac, Rhuan Gabriel, Gui Meira, Henrique; Denilson e Arielson.

Do outro lado, o Parauapebas garantiu-se na segunda posição do grupo 9 durante a fase de grupos na Copinha. Pela primeira rodada estreou com vitória diante do Cuiabá (1x0). Já na segunda rodada empatou com o Tupã em duelo sem grandes emoções (0x0) e por fim contra o Velo Clube arrancou o ponto (1x1).

Escalação do Parauapebas: Edinaldo; Melkzedeck, Ramon, Leonardo, Paulo dos Santos; Jasso, João Vitor, Lucas, Luiz Fernando; Carlos Patrick e Matheus Teixeira.

⚠️ ADVERSÁRIO DEFINIDO! Nossos #CriasDaToca vão enfrentar o Parauapebas-PA na segunda fase da @Copinha. 🦊⚽️ 🗓️ O jogo vai acontecer no dia 12, às 10h30, em Penápolis, com transmissão do @sportv! 📷 Doug Patrício / @agenciabhfoto pic.twitter.com/5bTAvSf26L — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 10, 2023

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro do jogo do Cruzeiro e Parauapebas hoje vai ser Ronald Horns Araújo.

Os assistentes da partida serão João Petrucio Marimônio e Alison Alberto dos Santos. Já o quarto árbitro será Jefferson Dutra e o analista de vídeo será Gilberto Corrale.

A FPF é quem define a arbitragem para a rodada dos confrontos na Copinha.

Jogos da segunda rodada da Copinha 2023

Além do jogo do Cruzeiro hoje, outros embates serão disputados pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira.

Pela primeira etapa do mata-mata, confira todos os jogos de hoje e os horários de cada um.

Cruzeiro x Parauapebas - 10h30

Cuiabá x Capivariano - 11h

Grêmio x Picos - 12h45

Sport x Zumbi - 12h45

Goiás x Porto Vitória - 12h45

Tanabi x Chapecoense - 15h

Fluminense x Atlético Guaratinguetá - 15h

Novorizontino x Flamengo SP - 15h

Coritiba x Vitória da Conquista - 15h

Athletico PR x Guarani - 17h15

Palmeiras x Sampaio Corrêa - 17h15

Mirassol x Real Ariquemes - 19h

Ceilândia x Floresta - 19h

Flamengo x Avaí - 19h30

Atlético GO x Juazeirense - 19h30

Corinthians x Comercial MS - 21h45

