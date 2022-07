A competição reúne o atual campeão do Campeoanto Francês e o vencedor da Copa da França.

Onde assistir jogo do PSG hoje x Nantes ao vivo e horário (31/07)

É decisão de título! Quem vai levar a melhor? Na tarde deste domingo, 31 de julho, as equipes PSG e Nantes disputam a Supercopa da França no Estádio Bloomfield, em Tel Aviv. Mas onde assistir jogo do PSG hoje? O confronto tem início às 15h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Onde assistir jogo do PSG hoje ao vivo?

O jogo do PSG hoje terá transmissão da ESPN 4 às 15h (Horário de Brasília). A plataforma de streaming Star + também é responsável por retransmitir em tempo real as imagens do futebol.

Para a alegria dos torcedores, o canal exibe a decisão da Supercopa da França para todos os estados do país, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve verificar se possui o número do canal em sua programação.

Outra opção de onde assistir jogo do PSG hoje é no Star +, plataforma de streaming para assinantes. Sob o site (www.starplus.com) é possível conhecer o produto e tornar-se assinante, com possibilidade de acompanhar pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

PSG e Nantes na Supercopa da França 2022

Depois de perder o título para o Lille em 2020/21, o Paris Saint-Germain deu a volta por cima e recuperou o topo ao vencer o Campeoanto Francês na última temporada. Com Neymar, Mbappé e Messi no elenco, a equipe parisiense disputou a pré-temporada contra Quevilly, Frontale, Urawa Reds e o Gamba Osaka. O treinamento e os resultados deram o gás necessário para o grupo chegar como o favorito no jogo.

Do outro lado vem o Nantes, atual campeão da Copa da França. O elenco também fez questão de treinar os seus jogadores na pré-temporada, enfrentando equipes como Guingamp, Caen, Lorient-Bretagne e Rennes, times franceses. Foram duas derrotas e duas vitórias, mostrando uma campanha equilibrada do grupo.

Todos os campeões da Supercopa da França

PSG – 10 títulos

Lyon – 8 títulos

Reims – 5 títulos

Saint-Étienne – 5 títulos

Monaco – 4 títulos

Bordeaux – 3 títulos

Nantes – 3 títulos

Olympique de Marseille – 3 títulos

Nice – 1 título

Lille – 1 título

Rennes – 1 título

Sedan – 1 título

Le Havre – 1 título

SC Bastia – 1 título

