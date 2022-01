Onde assistir jogo do Retrô x Cruzeiro hoje na Copinha e horário – 15/01

Disputando a terceira fase, o Cruzeiro enfrenta novamente o Retrô com a bola rolando neste sábado, 15/01,às 19h (horário de Brasília), pela Copinha no Estádio Toca do Coelho. O jogo do Cruzeiro hoje terá transmissão ao vivo online e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Retrô x Cruzeiro?

A partida começa às 19h deste sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Estádio Toca do Coelho, cidade de Itapira, em São Paulo.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro ao vivo hoje?

O Youtube do Paulistão vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online a partir das 19h, disponível de graça para todos os internautas. Além disso, também pode acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível no site oficial.

O jogo não tem transmissão na TV.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Notícias e escalações de Retrô e Cruzeiro:

Surpreendendo até mesmo os seus torcedores, o Retrô garantiu-se na eliminatória da Copinha ao terminar a fase de grupos com quatro pontos. Depois, diante do ABC, superou o time de Natal por 2 a 1 e, agora, tem pela frente um novo embate se quiser chegar longe no torneio.

Sem sofrer um gol, o Cruzeiro chega na terceira fase como grande favorito. No grupo 20, terminou em primeiro lugar com três vitórias. Na segunda etapa, venceu o RB Bragantino por 1 a 0. Neste sábado, vai buscar escalar os melhores atletas para classificar-se nas oitavas

Provável escalação do Cruzeiro: Denivys; Geovane, Matheus, Paulo, Kaiki; Miticov, Ageu, Breno, Daniel, Igor; Victor Diniz

Provável escalação do Retrô: Lucas Alberto; Rene Costa, João Vitor, Almir Luan, Hebert; Kaique Gomes, Ruan Costa, Rodrigo Souza; Jailson, Anderson Brito, Joao Victor da Silva

Leia também:

Jogos de hoje na TV: saia onde assistir futebol neste sábado – 15/01