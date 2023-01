Equipes disputam a quinta rodada do Campeonato Pernambucano nesta terça-feira

Onde assistir jogo do Sport hoje x Belo Jardim ao vivo – 24/01/2023

Com a real possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Pernambucano, o Sport entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Belo Jardim na quinta rodada. Se vencer, o Leão assume a primeira colocação da tabela. O jogo do Sport hoje vai ser na Ilha do Retiro, às 20h (horário de Brasília).

O Sport vem de vitória diante do ABC na rodada da Copa do Nordeste. Já o Belo Jardim perdeu para o Náutico na última rodada do estadual.

Como assistir jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje terá transmissão do canal Nosso Futebol e DAZN às 20h, horário de Brasília.

Disponível entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO, o pay-per-view só está disponível por valor extra na mensalidade do torcedor.

Cada operadora oferece o serviço por diferentes valores. Na Sky o valor é de R$ 44,90, enquanto na Claro está o total de R$ 19,90 por mês. Já na DirecTV a mensalidade é de R$ 14,90.

Outra opção é a plataforma de streaming DAZN, disponível para assinantes.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro

Onde assistir: DAZN e Nosso Futebol

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação do Sport : Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Luciano Juba; Ronaldo Henrique, Fabinho, Matheus Vargas; Gabriel Santana, Vagner Love e Edinho.

: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Luciano Juba; Ronaldo Henrique, Fabinho, Matheus Vargas; Gabriel Santana, Vagner Love e Edinho. Provável escalação do Belo Jardim: Edvando Pezão; Vitor Carlos, Thiago Recife, Marlon, Leandro; Gustavo, Marcondes, Gil Mineiro, Luciano Grafite; Berg e Vitor Alagoano.

Árbitro do jogo de hoje

Quem vai apitar o jogo do Sport hoje vai ser Maximiano Fagundes, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano na temporada.

Os assistentes vão ser Karla Santana e José Romão. Já o quarto árbitro definido foi Tiago Lima.

A escala de arbitragem é definida pela Federação Pernambucana de Futebol.

Quinta rodada do Campeonato Pernambucano

Confira todos os jogos da quinta rodada do Campeonato Pernambucano, além do jogo do Sport nesta terça-feira.

TERÇA-FEIRA, 24/01:

Íbis x Salgueiro - 15h

Sport x Belo Jardim - 20h

QUARTA-FEIRA, 25/01:

Porto x Afogados - 15h

Retrô x Náutico - 20h

QUINTA-FEIRA, 26/01:

Maguary x Petrolina - 15h

Santa Cruz x Caruaru City - 20h

