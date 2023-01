Onde assistir jogo do Sport hoje x Petrolina no Pernambucano 2023

Sem vencer no Campeonato Pernambucano, o Sport entra em campo neste sábado buscando os três pontos. O embate vai ser contra o Petrolina pela terceira rodada, às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Ilha do Retiro. Saiba onde assistir ao jogo do Sport hoje e todos os detalhes da transmissão.

O jogo do Sport hoje vai passar no DAZN às 16h30 (Horário de Brasília).

Somente assinantes podem acompanhar a plataforma disponível tanto no site como no aplicativo. Por R$ 34,90, o torcedor tem acesso ao conteúdo de jogos de futebol no aplicativo e também no site. Para quem não é assinante basta acessar o site da DAZN e fazer a inscrição.

Jogo do Sport x Petrolina

Depois de ficar suspenso na primeira rodada, o Sport entrou em campo durante a semana pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O resultado, porém, foi o empate em 1 a 1 diante do Maguary fora de casa. Em nono lugar com apenas 1 ponto, o Leão da Ilha vai buscar a primeira vitória no campeonato neste sábado.

Provável Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo, Matheus; Juba, Labandeira e Kayke.

Para o Petrolina o desafio neste sábado é buscar o primeiro triunfo na temporada. Assim como o adversário, o time também ficou no empate com o Salguei em 2 a 2, mas em casa. Em sétimo lugar, vai buscar a vitória custe o que custar.

Provável Petrolina: Adilson; João Carlos, Foguinho, Raykar, Rodrigo; Brendon, Vinicinho, Eduardo, Igor Santos; Acauã e Emerson Galego.

Árbitros: O jogo do Sport hoje contra o Petrolina vai ser apitado por Anderson Marques neste sábado. Nos assistentes estarão os juízes Fernando Antônio e Manoel Barbosa. O quarto árbitro da partida vai ser Luciano Castro. É a Federação Pernambucana de Futebol quem define a escala de arbitragem em cada rodada.

Jogos da terceira rodada no Campeonato Pernambucano

Saiba os horários e quais são os jogos da rodada.

SÁBADO, 14/01 - Campeonato Pernambucano

Íbis x Maguary - 15h

Sport x Petrolina - 16h30

DOMINGO, 15/01 - Campeonato Pernambucano

Belo Jardim x Porto - 15h

Santa Cruz x Náutico - 16h30

Afogados x Caruaru City - 17h

SEGUNDA-FEIRA, 16/01 - Campeonato Pernambucano

Retrô x Central - 15h