Onde assistir jogo do Uruguai hoje x Canadá ao vivo e horário – 27/09

Seleções disputam último amistoso antes da Copa do Mundo no Catar

Último compromisso antes da Copa do Mundo, as seleções de Uruguai e Canadá se enfrentam nesta terça-feira, 27 de setembro, às 13h (Horário de Brasília), em amistoso preparatório para o Mundial no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, Eslováquia. Quer saber onde assistir jogo do Uruguai hoje? Confira todas as informações no texto.

Onde assistir jogo do Uruguai hoje ao vivo

O jogo do Uruguai e Canadá hoje vai passar ao vivo no SporTV, na TV fechada, a partir das 13h (horário de Brasília), além da plataforma GloboPlay, disponível apenas aos assinantes no aplicativo e pelo site.

Pode comemorar torcedor, porque o amistoso vai passar na TV! No entanto, somente assinantes é que podem acompanhar todo o desfecho do duelo nesta terça-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Para aqueles que gostam de assistir no celular, dá para sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming, disponível também no tablet, computador e smart TV com assinaturas entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

URUGUAI X CANADÁ:

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, Eslováquia

Onde assistir Uruguai x Canadá ao vivo hoje: SporTV e GloboPlay

+ Veja qual é a premiação do Campeonato Brasileiro Feminino 2022

Classificado para a Copa do Mundo, a seleção do Uruguai cumpre o seu último compromisso preparatório antes da Copa do Mundo começar. Na última sexta-feira, o grupo de Luisito Suárez perdeu para o Irã por 1 a 0, para a surpresa dos torcedores. Esta é a última chance na data FIFA para treinar os atletas e se preparar o mais rápido possível com a escalação ideal.

Provável escalação do Uruguai: Rochet; Olivera, Cáceres, Araujo, Suárez; Valverde, Vecino, Bentacur; Núñez, Luis Suárez e Pellistri.

O Canadá, por outro lado, vem de vitória contra o Catar na última sexta-feira por 2 a 0. Também classificado para a Copa do Mundo da FIFA, o elenco canadense deve utilizar a partida desta terça para observar os atletas convocados e fazer a escolha ideal até o maior baile de futebol do mundo, uma vez que pretende chegar longe em busca do primeiro título de sua história.

Provável escalação do Canadá: Borjan; Miller, Vitória, Johnston; Piette, Hoilett, Eustáquio, Adekugbe; Larin, Davies e David.

+ Confira o calendário da Fórmula 1 atual – 23/09

Estreia de Uruguai e Canadá na Copa do Mundo 2022

Tanto Uruguai como Canadá vão disputar a Copa do Mundo da FIFA em novembro, no Catar. A seleção sul-americana integra o grupo H, ao lado de Portugal, Coréia do Sul e Gana.

Do outro lado, o Canadá está no grupo F com Bélgica, Marrocos e Croácia. Não há como negar que, entre os dois, os canadenses estão no grupo mais difícil.

Durante a primeira rodada, o Canadá estreia contra a Bélgica, no dia 23 de novembro, às 16h (horário de Brasília), no Al Rayyan Stadium. Enquanto isso, o Uruguai só entra em campo no dia 24, quinta-feira, a partir das dez da manhã, horário de Brasília.

Lembre-se que 32 seleções disputam o Mundial da FIFA. Divididas em oito grupos de quatro, jogam por três rodadas em pontos corridos.

Quais são os jogos de futebol hoje?

Amistosos, rodada do Brasileirão, última rodada da Liga das Nações e futebol feminino estão na programação desta terça-feira, 27 de setembro.

Os destaques são o encontro das seleções Portugal e Espanha no torneio da UEFA, o duelo entre Santos e Furacão nesta terça, e o jogo do Brasil contra a Tunísia, em amistoso.

Por isso, confira todos os jogos de hoje.

BRASILEIRÃO SÉRIE A

Santos x Athletico Pr – 21h

AMISTOSOS

Brasil x Tunísia – 15h30

Coréia do Sul x Camarões – 08h

Equador x Japão – 09h

Senegal x Irã – 11h30

Canadá x Uruguai – 13h

Catar x Chile – 14h

Arábia Saudita x Estados Unidos – 15h

Nicarágua x Gana – 15h

Uzbequistão x Costa Rica – 15h

Paraguai x Marrocos – 6h

Jamaica x Argentina – 21h

México x Colômbia

LIGA DAS NAÇÕES

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

RB Bragantino x Taubaté – 15h

Corinthians x São José – 18h30

Leia também: Quem vai subir para Série A 2023 no Brasileirão?