Onde assistir Juazeirense x Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano – 14/01

Após a derrota para o Bahia na estreia, o Juazeirense busca a primeira vitória no Campeonato Baiano neste sábado, diante do Barcelona de Ilhéus. No Estádio Adauto Morais, o duelo entre Juazeirense x Barcelona de Ilhéus vai começar às 18h30 (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir o jogo.

Onde vai passar Juazeirense x Barcelona de Ilhéus hoje

O jogo do Juazeirense x Barcelona de Ilhéus hoje às 18h30 vai passar na TVE e Youtube neste sábado.

Dona dos direitos de imagens, a TV Educativa da Bahia transmite com exclusiva a partida do Campeonato Baiano neste sábado para todo o estado. A emissora opera no canal 10, afiliada a TV Brasil e o Canal Futura.

Basta sintonizar para assistir de graça na TV aberta.

Outra opção é curtir no Youtube do canal da TVE de graça. Basta acessar a plataforma pelo navegador ou aplicador, procurar pelo canal e escolher o jogo para acompanhar.

Pela internet, torcedores que estão nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem a partir das 17h15, horário local.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Adauto Morais

TV: TVE (Bahia)

LiveStream: Youtube

Como estão as equipes no jogo de hoje?

O Jauzeirense não teve a estreia desejada no Campeonato Baiano. Contra o Bahia, o elenco foi derrotado por 3 a 1, fora de casa. A oportunidade deste sábado é a de dar a volta por cima e conquistar a sua primeira vitória, garantindo uma melhor colocação na tabela para brigar pela próxima fase.

Escalação do Juazeirense: Gleibson (Endrio); Dadinha, Abílio, Jamerson, João; Waguinho, Feijão, Nildo; Eric, Caíque e Ian.

Do outro lado, o Barcelona de Ilhéus conquistou apenas um ponto depois de empatar com o Atlético da Alagoinhas em casa por 1 a 1. O resultado deixou o time no meio da tabela empatado com os outros adversários na temporada.

Escalação do Barcelona de Ilhéus: Alexandre Villa; Marlon, Paulo, Erik, Alan Bald; Renan, Bernardo Augusto, Pablo Fernando, André; Vinícius Silveira e Everton.

Quem vai apitar o jogo hoje?

O árbitro do jogo do Juazeirense x Barcelona de Ilhéus neste sábado vai ser Edvalter Marinho dos Santos.

Já os assistentes da partida no Campeonato Baiano vão ser Maurício Araújo da Mota e Gedson de Souza Reis, com o quarto árbitro de Moisés Bispo de Jesus.

A Federação Baiana de Futebol confirmou que o jogo não vai ter VAR na primeira fase do torneio.

Jogos da segunda rodada do Campeonato Baiano

Neste sábado, a segunda rodada do Campeonato Baiano traz apenas o jogo do Juazeirense x Barcelona de Ilhéus no horário da tarde.

Confira a programação da rodada e os horários.

SÁBADO, 14/01:

Juazereinse x Barcelona - 18h30

DOMINGO, 15/01:

Vitória x Itabuna - 16h

Atlético BA x Bahia de Feira - 16h

Jacobinense x Doce Mel - 18h30

Jacuipense x Bahia - 18h30

