Saiba como assistir ao embate entre Lecce x Napoli.

Onde assistir Lecce x Napoli ao vivo no Campeonato Italiano – 07/04

O Napoli lidera o Campeonato Italiano com folga. O time de Diego Maradona pode se tornar o campeão depois de 33 anos na fila. O jogo desta sexta-feira, 7 de abril, vai ser contra o Lecci na 29ª rodada, às 14h no Stadio Comunale Via del Mare. Os anfitriões, por outro lado, correm da zona de rebaixamento.

Com 71 pontos, dezesseis de vantagem, o Napoli permanece na primeira posição. Na última rodada perdeu o clássico para o Milan, mas pode retomar o caminho da vitória facilmente nesta sexta. Do outro lado, o Lecce ocupa a 16ª posição com 27 pontos, apenas oito a mais que o primeiro da degola.

Onde vai passar Lecce x Napoli hoje ao vivo

O jogo do Napoli hoje terá transmissão na ESPN 4 e Star Plus, serviço de streaming.

Válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, o canal da ESPN só é encontrado em operadoras de TV por assinatura para exibir o duelo entre Lecce e Napoli hoje. Quem não é assinante terá que sintonizar a plataforma de streaming.

O Star Plus é o streaming da ESPN. Quem já é usuário deve acessar o site (www.starplus.com) ou o aplicativo do celular, tablet ou smartv. Caso contrário dá para se tornar membro por R$ 32,90 por mês.

Escalações de Lecce e Napoli

Para os anfitriões, Blin cumpre suspensão e por isso não está apto para jogar.

Osimhein é a principal baixa para o Napoli, enquanto Demme e Bereszyński seguem no departamento médico do clube napolitano.

Lecce: Falcone; Gallo, Samuel Umtiti, Federico Baschirotto, Gendrey; Hjulmand, Joan González, Maleh; Frederico Di Francesco, Assan Ceesay e Gabriel Strefezza.

Napoli: Alex Meret; Rrahmani, Di Lorenzo, Min-jae Kim, Mário Rui; Tanguy Ndombelé, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone e Kvaratskhelia.

Quando foi o último título italiano do Napoli?

Duas vezes campeão da Itália, o Napoli levantou o caneco em 1986/87 e 1989/90. Na última conquista do elenco napolitano, Diego Maradona ainda vestia as cores da cidade italiana.

Naquele ano, o clube de Nápoles terminou a temporada de 1990 em primeiro lugar com 51 pontos, conquistados em 21 vitórias, nove empates e quatro derrotas no Campeonato Italiano. A diferença para o Milan, segundo colocado, ficou em dois pontos.

Se passaram 33 anos. Nas últimas temporadas, Juventus, Milan e Inter de Milão tomara conta do cenário italiano.

Quantas rodadas são o Campeonato Italiano?

O Campeonato Italiano é composto de 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno de 19 rodadas cada. Os times jogam as rodada em pontos corridos, onde a vitória dá três pontos e o empate um para os dois lados.

O primeiro colocado será declarado o campeão italiano, enquanto os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol italiano. Na parte de cima, os quatro primeiros vão para a fase de grupos da Champions, o quinto para a Liga Europa e o sexto na Conference League.

