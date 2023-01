Onde assistir Novo Hamburgo x Avenida ao vivo hoje no Gaúcho 2023

A nova temporada do Campeonato Gaúcho já começou. Neste domingo, 22 de janeiro, Novo Hamburgo x Avenida disputam a primeira rodada da competição no Estádio do Vale, em Rio Grande do Sul, a partir das 16h (Horário de Brasília). Quem vai levar a melhor? Saiba como acompanhar o embate do futebol gaúcho neste domingo.

Três jogos serão definidos neste domingo, incluindo o confronto entre Novo Hamburgo e Avenida. Os anfitriões não foram bem na temporada passada, enquanto os visitantes subiram da segunda divisão.

Transmissão jogo do Novo Hamburgo x Avenida hoje

O jogo entre Novo Hamburgo x Avenida hoje será transmitido ao vivo no GE (RS), ao vivo e para todo o público que acessar a plataforma.

No entanto, é incerto se a transmissão vai contar com as imagens do jogo ou não. No entanto, o torcedor pode acessar pelo computador no navegador ou também no aplicativo do produto, disponível para celular ou tablets no Android ou iOS.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Vale, em Rio Grande do Sul

Onde assistir: GE (RS)

Quais equipes jogam a temporada do estadual?

Doze equipes jogam a primeira divisão do Campeonato Gaúcho na temporada: Grêmio, Internacional, Juventude, Caxias, Aimoré, Avenida, Brasil de Pelotas, Esportivo, Novo Hamburgo, São Luiz, São José e Ypiranga.

Elas disputarão a primeira fase em pontos corridos por onze rodadas. Cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas um cada lado.

Os quatro primeiros avançam para a semifinal do Gaúcho, disputada em ida e volta. Os dois últimos da tabela são rebaixados.

A final também é jogada em ida e volta.

Primeira rodada do Campeonato Gaúcho

No fim de semana, outros jogos além do embate entre Novo Hamburgo x Avenida serão disputados pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

SÁBADO, 21/01:

Caxias 1 x 1 Grêmio

Internacional x Juventude

São Luiz x Ypiranga

DOMINGO, 22/01:

Brasil de Pelotas x Aimoré - 16h

Novo Hamburgo x Avenida - 16h

Esportivo x São José - 19h

LEIA TAMBÉM:

Contratações do Grêmio para 2023: como vem o clube na temporada

Bar do Zeca Pagodinho na Arena Corinthians: como funciona e quais os preços?