Onde assistir o América-MG hoje na Sul-Americana e horário - 11/07

Pelo confronto de ida na segunda fase da Copa Sul-Americana, as equipes de Colo-Colo e América-MG se enfrentam nesta terça-feira, 11 de julho, no Estádio Monumental David Arellano, no Chile. O compromisso vai começar às 19h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Confira os confrontos da Sul Americana nas oitavas de final 2023.

Quem vai transmitir o jogo do América-MG hoje?

O canal ESPN e o Star Plus vão transmitir a partida entre Colo-Colo e América-MG nesta terça-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o jogo hoje.

Com narração de Hamilton Rodrigues e comentários de Leonardo Gaciba, Fernando Prass e Gian Oddi, a partida será exibida de maneira exclusiva para todo o país.

Quem é assinante Star Plus pode ver o jogo na plataforma.

Horário: sete da noite

Local: Estádio Monumental David Arellano

Arbitragem: Fernando Rapallini

Onde assistir jogo do América-MG hoje: ESPN e Star Plus

Como funciona a Sul-Americana?

A Copa Sul-Americana mantém o mesmo sistema da Libertadores, mas com uma diferença: a segunda fase. Trinta e duas equipes jogam a fase de grupos da competição divididos em oito grupos de quatro cada. Por seis rodadas, jogam entre si por três pontos.

O líder de cada grupo avança direto para as oitavas de final enquanto o segundo colocado disputa a segunda fase da competição contra os terceiros colocados por definição da Conmebol. Quem vence segue para as oitavas e os perdedores voltam mais cedo para a casa.

Daí, são disputadas as quartas de final, semifinal e a final, marcada para 28 de outubro de 2023, em Montevidéu, no Uruguai.

Escalações de Colo-Colo x América-MG

Para o jogo desta terça-feira entre América-MG e Colo-Colo, os treinadores vão escalar os melhores jogadores do plantel por tratar de uma decisão importante.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Colo-Colo: De Paul; Falcón, Saldivia, Wiemberg, Bouzat, Fuentes, Pavez, Rojas; Palacios, Bolados e Pizarro (Técnico: Gustavo Quinteros).

América MG: Pasinato; Marcinho, Wanderson, Júlio, Nicolas; Alê, Breno, Matheusinho, Pedrinho; Mastriani e Felipe Azevedo (Técnico: Vagner Mancini).

Quando é a partida de volta?

O jogo de volta entre América Mineiro e Colo-Colo nos playoffs da Sul-Americana está marcado para a próxima terça-feira, 18 de julho, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília.

O resultado do primeiro jogo é muito importante. O time que vencer precisará apenas de um empate para a partida de volta e, consequentemente, avançar até as oitavas de final da Sul-Americana. Como o Coelho ficou em segundo lugar no grupo é ele quem tem a oportunidade de decidir em casa.

O América busca o seu primeiro título da Sul-Americana.

