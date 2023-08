Onde assistir o jogo da Espanha feminino contra Suíça na Copa - 05/08

Com Alexia Putellas em campo, o jogo da Espanha hoje vai ser contra a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. O duelo neste sábado, 05 de agosto, vai ser no Estádio Eden Park, em Auckland, com capacidade para 50 mil torcedores, com transmissão para todo o Brasil a partir das 02h, horário de Brasília.

Onde vai passar o jogo da Espanha feminino hoje ao vivo

A Espanha enfrenta a Suíça hoje, 05, pelas oitavas de final da Copa do Mundo às 02h, com transmissão do Sportv, CazéTV e FIFA+ ao vivo na madrugada deste sábado.

A emissora exibe o duelo da Copa do Mundo com narração de Natalia Lara e comentários de Pedrinho e Carlos Eduardo Lino. Na CazéTV pelo Youtube ou Twitch quem comanda é Milla Garcia, Jordana Araújo e Nath Ferrão.

O vencedor entre Espanha e Suíça vai enfrentar a Holanda ou África do Sul nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina da FIFA, de acordo com o chaveamento. Cada elenco já conhece o seu caminho até a final se quiser brigar pela taça dourada.

De um lado da chave estão Espanha, Suíça, Holanda, África do Sul, Japão, Noruega, Suécia e Estados Unidos enquanto do outro lado ocupam a chave Austrália, França, Dinamarca, Marrocos, Inglaterra, Nigéria, Jamaica e Colômbia.

Quando: 5 de agosto de 2023, às 02h (horário de Brasília)

Local: Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia

Onde assistir ao vivo: Sportv, CazéTV, FIFA+, Globoplay e GE

Como funciona a Copa do Mundo Feminina?

A Copa do Mundo Feminina, criada em 1991 pela FIFA, é disputada em duas fases. A primeira etapa reúne todas as seleções em oito grupos de quatro, divididos através do sorteio da entidade. Este ano a competição tem 32 equipes de todos os continentes pela primeira vez na história.

A fase de grupos é constituída de três rodadas em pontos corridos, onde as seleções do mesmo grupo se enfrentam entre as rodadas e cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante apenas um. Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, a etapa eliminatória.

As oitavas de final reúne os 16 classificados, seguindo para as quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final entre a Austrália e a Nova Zelândia. O chaveamento até a final também já está definido pela FIFA.

