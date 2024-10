Onde assistir o jogo da França contra a Bélgica; Mbappé joga hoje?

As vizinhas Bélgica e França se enfrentam pela segunda vez no espaço de um mês pela quarta rodada da Liga das Nações da UEFA. O jogo ocorre nessa segunda-feira, 14 de outubro, com transmissão a partir das 15h45 (Horário de Brasília).

Transmissão do jogo da França

A partida de Bélgica e França nesse 14 de outubro começa às 15h45 (horário de Brasília), e é possível assistir pelo SporTV.

Ambas as equipes estão sem seus atacantes, Romelu Lukaku e Kylian Mbappe, mas os visitantes ainda entram em campo como a escolha das casas de apostas para garantir os três pontos.

A Bélgica leva a campo o time com Casteels; Debast, Faes, Theate, Cuyper; Tielemans, Mangala; Doku, Ketelaere, Trossard; Openda.

A França deve escalar os jogadores Maignan; Kounde, Konate, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Dembele, Olise, Nkunku; Kolo Muani.

Palpite Bélgica x França: Vitória fora de casa é possível?

A Bélgica perdeu duas das últimas quatro partidas, ambas contra a França.

A França venceu três das últimas seis partidas em todas as competições.

Menos de 2,5 gols foram produzidos em cinco dos últimos sete encontros entre essas duas nações.

Quatro das últimas seis partidas da Bélgica tiveram menos de três gols.

>> Previsão de placar correto: Bélgica 0-1 França

