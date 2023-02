Onde assistir o jogo do Benfica x Braga na Taça de Portugal ao vivo (09/02)

Equipes disputam no Estádio de Braga as quartas de final nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo na televisão

O Benfica entra em campo nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, para disputar as quartas de final da Taça de Portugal contra o Braga. A bola vai rolar no jogo do Benfica hoje às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio de Braga. Quem vencer se classifica para a semifinal da competição portuguesa na temporada.

Benfica ou Braga vão enfrentar o vencedor de Casa Pia e Nacional.

Assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje vai passar na ESPN 4 e Star Plus às 17h30, horário de Brasília. Os direitos de transmissão da Taça de Portugal pertencem aos canais ESPN na temporada. Só a emissora pode transmitir ao vivo os confrontos na TV fechada, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para quem não tem a TV paga mas quer assistir ao jogo do Benfica, dá para sintonizar o Star Plus, plataforma de streaming disponível por diferentes pacotes e valores.

Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet, videogames, smartv e no computador.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: ESPN 4 e Star +

Prováveis escalações de Braga x Benfica

Escalação do Braga hoje : Matheus; Victor Gómez, Oliveira, Tormena, Sequeira; Horta, Racic, Ali Musrati, Medeiros; Banza e Abel Ruiz.

: Matheus; Victor Gómez, Oliveira, Tormena, Sequeira; Horta, Racic, Ali Musrati, Medeiros; Banza e Abel Ruiz. Escalação do Benfica hoje: Vlachodimos; Otamendi, Antonio Silva, Bah, Alex Grimaldo; Chiquinho, Florentino, João Mário; David Neres, Aursnes e Gonçalo Guedes.

Quem é o maior vencedor da Taça de Portugal?

O Benfica é o maior campeão da Taça de Portugal com 26 títulos. A diferença para o segundo maior vencedor da história do torneio, o Porto, é de oito troféus.

O último título conquistado pelo Benfica foi em 2016/17, quando venceu o Vitória SC na grande final da edição pelo placar de 2 a 1.

Enquanto isso, o primeiro troféu da competição veio em 1939/40, apenas o segundo ano da história da Taça de Portugal.

Data da semifinal

A semifinal da Taça de Portugal é disputada em ida e volta, diferente das outras etapas da competição. Quatro equipes disputam a última fase antes da grande final na temporada.

O jogo de ida está marcado para 26 de abril. Os dois jogos devem acontecer ao meio dia, horário de Brasília.

Enquanto isso, o jogo de volta será realizado em 3 de maio de 2023, às 13h, horário de Brasília. Lembrando que o calendário do futebol português pode sofrer alterações.

