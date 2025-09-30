Futebol

Onde assistir o jogo do Benfica x Chelsea na Champions League (30/09/25)

Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 30 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Benfica x Chelsea Foto: Getty Images

O Benfica entra em campo 2ª rodada da fase de liga da Champions League nesta terça-feira, 30 de setembro, e vai enfrentar o Chelsea. O pontapé inicial em Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra, está marcado para as 16h (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo de futebol hoje terá transmissão para o Brasil através do SBT, canal aberto, na TNT, no canal fechado, e também pelo stremaing da HBO Max. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo.

A partida significa o reencontro de José Mourinho com seu antigo time. O técnico assumiu o comando do Benfica há menos de duas semanas, após a demissão de Bruno Lage após a surpreendente derrota em casa por 3 a 2 para o Qarabag na Liga dos Campeões.

O gigante português chegou a liderar por 2 a 0, mas depois desmoronou. Mourinho tem a tarefa de conquistar o título português à frente dos rivais FC Porto (que visitam no domingo) e Sporting Lisboa. Embora o Benfica tenha alguns talentos individuais extraordinários, a tarefa de Mourinho em sua terra natal é difícil. Mas este é Mourinho. Ele adora um desafio.

Como funciona a Champions?

A Liga dos Campeões da UEFA 2025-26 não apenas começou, como já está sendo preparada há algumas semanas. Ao todo, oitenta e duas equipes participarão da Liga dos Campeões.

Fase da liga: dez campeões das associações 1-10, seis segundos classificados das associações 1-6, cinco terceiros classificados das associações 1-5, quatro quartos classificados das associações 1-4, um campeão da associação 15, duas equipas das associações com os coeficientes mais altos da época anterior e os campeões da Liga Europa.

A final da Liga dos Campeões da UEFA de 2025-26 será em 30 de maio de 2026 na Puskas Arena em Budapeste, Hungria.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

